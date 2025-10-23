Συνεχίζεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι από την έρευνα προέκυψε περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021 – 2023.

Ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση, δεν είχε υποβάλει Πόθεν Έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι για ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν δικαιολογείται η απόκτηση του.

Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα, η Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και 8 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar.

600.000€ «πέταξαν» από το ταμείο αγροτικού συνεταιρισμού στην τσέπη του

Σε αυτά, προστίθεται και η αποκάλυψη πως αγροτικός συνεταιρισμός, του οποίου πρόεδρος ήταν ο επονομαζόμενος «Φραπές», του ζητά τώρα το ποσό των 600.000€ τα οποία φαίνεται να έχει δανειστεί ο ίδιος.

Σημειώνεται πως οι συνεταιρισμοί απαγορεύεται να δανείσουν μέλη του ΔΣ.

