Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, η σημερινή κατάθεση της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποτέλεσε κρίσιμη μαρτυρία για τη διαφθορά και το κλίμα εκφοβισμού που, όπως υποστήριξε, επικρατούσε στον Οργανισμό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κυρία Τυχεροπούλου περιέγραψε με λεπτομέρειες την ύπαρξη μιας «κλειστής ομάδας πίεσης» που ασκούσε ψυχολογική βία σε υπαλλήλους που αντιδρούσαν σε αδιαφανείς πρακτικές.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για απειλές κατά της ζωής του υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, Γ. Καλλιούρη, ο οποίος είχε εντοπίσει πρώτος παρατυπίες στους ελέγχους. Παρουσίασε επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς διαδοχικές διοικήσεις επιχειρούσαν να την εμποδίσουν να επιτελέσει το έργο της, κατονομάζοντας τον αποκαλούμενο «Φραπέ» Γ. Ξυλούρη ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του καθεστώτος εκφοβισμού. Όπως είπε, ο ίδιος είχε φτάσει στο σημείο να τηλεφωνήσει στο σπίτι της και να μιλήσει με τα παιδιά της.

Αναφορές σε παρατυπίες και πιέσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυρία Τυχεροπούλου παρουσίασε αναλυτικά παραδείγματα ελέγχων, όπου παραγωγοί από την Κρήτη δήλωναν βοσκοτόπια σε νησιά χωρίς τίτλους κτήσης. Κατά την κατάθεσή της, περιέγραψε ένα ισχυρό σύστημα που είχε διαμορφωθεί γύρω από πρόσωπα των προηγούμενων διοικήσεων —όπως των κ. Μελά, Παπά, Μπαμπασίδη και Σαλάτα— τα οποία, όπως είπε, εμπόδιζαν τους ελέγχους, αλλοίωναν αποτελέσματα και εκδικούνταν υπαλλήλους με συνεχείς μετακινήσεις.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι η διοίκηση Παπά τής ζήτησε να παραδώσει όλους τους φακέλους των ελέγχων που ανέδειξαν παρατυπίες, προκειμένου να επανεξεταστούν, με αποτέλεσμα να αλλάξουν ριζικά τα πορίσματα. Επίσης, κατονόμασε την κυρία Ρέππα ως υπεύθυνη για την αλλοίωση των πορισμάτων και ανέφερε ότι ο προϊστάμενος του λογιστηρίου, κ. Τασούλης, ζήτησε τη μετάθεσή της σε άλλο τμήμα χωρίς πρόσβαση στους ελέγχους.

Αποκαλύψεις για την περίοδο Μπαμπασίδη

Η κυρία Τυχεροπούλου προχώρησε σε σοβαρές αποκαλύψεις για την περίοδο της διοίκησης Μπαμπασίδη, κάνοντας λόγο για πιέσεις σχετικά με την αποδέσμευση ΑΦΜ που αφορούσαν τον κτηνοτρόφο Ξυλούρη. Όπως είπε, δέχθηκε απειλές και παρακολουθήσεις, ενώ αντιμετώπισε εχθρική στάση όταν προσπάθησε να καταθέσει στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ανέφερε ακόμη ότι ο κ. Μπαμπασίδης αντέδρασε αρνητικά στον ορισμό της ως συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φτάνοντας στο σημείο να ανοίξει το ερμάριό της παρουσία δικαστικού επιμελητή, το οποίο, όπως καταγράφηκε, βρέθηκε ήδη παραβιασμένο. Με βάση τα ευρήματα, της ασκήθηκαν πειθαρχικές διώξεις.

Στοιχεία για τα ΑΦΜ και το λάθος των 52 εκατ. ευρώ

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι, αναφορικά με τα τέσσερα ΑΦΜ που προσκόμισε η κυρία Κουρμέτζα, τα τρία δεν περιλαμβάνονταν στα δεσμευμένα, ενώ το τέταρτο ανήκε στον Βασίλειο Ξυλούρη, γιο του «Φραπέ». Για το συγκεκριμένο ΑΦΜ, η κυρία Τυχεροπούλου είχε ενημερώσει εγγράφως τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ότι είναι δεσμευμένο, ωστόσο η πληρωμή πραγματοποιήθηκε.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά της στο λάθος πληρωμής ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όπως τόνισε, θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί από το λογιστήριο και τον κ. Τασούλη, που όμως δεν ελέγχθηκε ποτέ. Αντίθετα, η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με πειθαρχικές διώξεις, ενώ η διοίκηση έσπευσε να αποδώσει την ευθύνη στον Οργανισμό, καλύπτοντας τον τεχνικό σύμβουλο που έκανε το σφάλμα.

Πολιτικές ευθύνες και αντιδράσεις

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στην πολιτική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι όλοι γνώριζαν τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι πρώην υπουργοί Λ. Αυγενάκης και Γ. Γεωργαντάς ήταν ενήμεροι για τα προβλήματα του Οργανισμού, με τον δεύτερο να δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την εξυγίανσή του.

Η κυρία Τυχεροπούλου αποκάλυψε ότι μετά την ανάληψη καθηκόντων του κ. Αυγενάκη, ο Γ. Ξυλούρης εμφανιζόταν όλο και συχνότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποδηλώνοντας, όπως είπε, τον αυξημένο ρόλο του. Τέλος, κατέθεσε ότι ο υπουργός Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία και την παρότρυνε να «φύγει στο εξωτερικό», γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εγείρει ερωτήματα για τις πολιτικές προθέσεις απέναντι στην υπόθεση.