Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλουν πως, «την ώρα που ο αγροτικός κόσμος αγωνιά για το μέλλον του, αποκαλύπτεται καθημερινά, σε απευθείας μετάδοση, το ”πανίσχυρο σύστημα” και το κλίμα τρόμου που αυτό έχει επιβάλει εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού, Παρασκευής Τυχεροπούλου, στις ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, επί υπουργίας Γεωργαντά διαμορφώθηκε θεσμικό πλαίσιο που επέτρεψε σε όσους είχαν δηλώσει βοσκοτόπια με πλαστά δικαιολογητικά να «ξεπλυθούν» δηλώνοντας απλώς 100 ζώα και ελάχιστο τζίρο 2.000 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με την Τυχεροπούλου, αποτέλεσε ένα από τα «εργαλεία» που αξιοποιήθηκαν από κυβερνήσεις της ΝΔ, στρεβλώνοντας την Τεχνική Λύση και επιτρέποντας σε εγκληματικά κυκλώματα να εκμεταλλεύονται τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από το 2019 έως σήμερα. Η ίδια υποστήριξε ότι το «κύκλωμα» είχε άμεση ενημέρωση από τις «γαλάζιες» διοικήσεις του Οργανισμού, ενώ κατήγγειλε πως «απειλήθηκε η ζωή του υπαλλήλου, κ. Καλλιούρη, ο οποίος έκανε την καταγγελία για την Κρήτη».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι η Τυχεροπούλου κατέθεσε πως «οι πρώην υπουργοί της ΝΔ γνώριζαν ακριβώς την κατάσταση». Όπως ανέφερε, «[…] και ο Αυγενάκης τα ήξερε. Μια φορά τον είχα δει όταν ανέλαβε. Και μου είπε πως ούτε με ξέρει κι ούτε θέλει να με μάθει. Ο Τσιάρας μου είχε πει: “Εάν υπογράψω την απόσπασή σας, είναι σαν να δικαιώνεστε”. Τον κ. Βορίδη δεν τον είχα ενημερώσει, δεν είχαμε συνεργαστεί».

Η μάρτυρας αποκάλυψε ακόμη ότι ο Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία, ενώ την παρότρυνε να «φύγει στο εξωτερικό». Όπως σημειώνεται, οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε εγκληματικές οργανώσεις. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η Τυχεροπούλου ανέφερε πως «οι επισκέψεις του Ξυλούρη πύκνωσαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Αυγενάκη», υπογραμμίζοντας τον ρόλο του «Φραπέ», γνωστού στελέχους της ΝΔ στην Κρήτη και κομματάρχη του Λευτέρη Αυγενάκη, στην κατοχή του οποίου η Αρχή για το Μαύρο Χρήμα εντόπισε αναιτιολόγητα 2,5 εκατ. ευρώ, μία Jaguar και επτά ακόμη ΙΧ.

Καταγγελίες για πιέσεις και εκφοβισμό

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι «μέχρι στιγμής, ο “Φραπές”, όπως και ο “Χασάπης” και η “κυρία με τη Ferrari”, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή, με αποκλειστική ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας». Η Τυχεροπούλου κατήγγειλε επίσης ότι «είχε φτάσει στο σημείο ο Ξυλούρης να βρει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου. Μίλησε με τα παιδιά μου», περιγράφοντας το κλίμα φόβου που επικρατεί εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, τον Ιούνιο του 2023 η Τυχεροπούλου δέχθηκε «αφόρητη πίεση» για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Όπως είπε, «τότε ήταν που ο Ξυλούρης άρχισε να επισκέπτεται τον Οργανισμό», ενώ έκανε λόγο για πιέσεις εκ μέρους του Κυριάκου Μπαμπασίδη ώστε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο Μπαμπασίδης, «100% “γαλάζιος”», όπως ανέφεραν οι πηγές, έχει διατελέσει υποψήφιος ευρωβουλευτής και βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και συντονιστής Τομέα Στρατηγικής του κόμματος, ενώ τον Ιανουάριο του 2024, με απόφαση Αυγενάκη, ορίστηκε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Τυχεροπούλου, ωστόσο, δεν απάντησε τι απέγινε το ενημερωτικό έγγραφο που είχε στείλει στη διοίκηση, στο οποίο ανέφερε ότι η Αικατερίνη Ξυλούρη δήλωνε δύο ελαιώνες στη Χίο σε σημείο χωρίς ελιές, ενώ ο Βασίλειος Ξυλούρης δύο κτήματα στην Πάρο 211 στρεμμάτων σε δασική περιοχή.

Καταλήγοντας, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως από την κατάθεση της Τυχεροπούλου προκύπτει ότι το «κύκλωμα» είχε σαφή καθοδήγηση από την πολιτική ηγεσία, καθ’ όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη.