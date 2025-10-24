Με τις απολογίες των φερόμενων ως απλών μελών της εγκληματικής οργάνωσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα.

Ενώπιον του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως απολογούνται οι δώδεκα πρώτοι από τους συνολικά 37 κατηγορουμένους.

Πρώτη ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε η έγκυος γυναίκα, η οποία χθες το απόγευμα αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Οι περισσότεροι απ όσους έχουν οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή κατηγορούνται για μικρά ποσά επιδοτήσεων 1000€, 800€ και 500€.

Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως όλες οι ενέργειες τους ήταν καθ όλα νόμιμες.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υποστήριξε:

«Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη».