Η ευλογιά των προβάτων έχει μετατραπεί στη σοβαρότερη ζωονόσο των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, με πάνω από 1.500 εκτροφές προσβεβλημένες και 350.000 ζώα θανατωμένα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στα ΝΕΑ, αποκαλύπτει κρίσιμες λεπτομέρειες για τον εμβολιασμό, τις αποζημιώσεις και τη νέα στρατηγική διαχείρισης της κρίσης.

Το «ιορδανικό» εμβόλιο στο μικροσκόπιο

Ο κ. Πρωτοψάλτης επιβεβαιώνει ότι το εμβόλιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέρχεται από την Ιορδανία. Οπως είπε, ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του εκτιμάται στο 50%–60%, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη διάρκεια της ανοσίας και την ικανότητά του να διακρίνει αντισώματα από τη φυσική νόσηση.

«Εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα για την επιστημονική τεκμηρίωση του εμβολίου: ποια είναι η αποτελεσματικότητα, πόσες δόσεις χρειάζονται, ποια η διάρκεια της ανοσίας. Θέλουμε πλήρη απάντηση πριν αποφασίσουμε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι δογματικά κατά του εμβολιασμού, αλλά «οφείλει να ακούσει πρώτα την επιστήμη».

Αναφέρθηκε επίσης στην Τουρκία, που έχει προχωρήσει σε εκτεταμένους εμβολιασμούς «χωρίς να ελέγχει την εξάπλωση», χαρακτηρίζοντας το παράδειγμα «προειδοποιητικό».

Νέα έξαρση σε τέσσερις κρίσιμες περιοχές

Η εικόνα στο πεδίο παραμένει ανησυχητική. Όπως αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας, οι τελευταίοι τέσσερις μήνες καταγράφουν εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων, μετά από μια περίοδο ύφεσης που διήρκεσε από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο. «Σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, οι Σέρρες, η Ημαθία, η Αχαΐα και η Ροδόπη είναι οι περιοχές που μας απασχολούν περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μόνο μέσα στον Οκτώβριο έχουν θανατωθεί 25.000 έως 30.000 ζώα, ενώ συνολικά η νόσος έχει πλήξει πάνω από 1.500 εκτροφές σε όλη τη χώρα. «Θέλουμε να δούμε ύφεση. Αυτή τη στιγμή όμως, τα νούμερα είναι ακόμη προβληματικά», σημείωσε.

Επιτροπή στα πρότυπα COVID

Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, υπό τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπο Μπίλλη, η οποία θα συνεδριάζει τακτικά, θα αξιολογεί τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα εισηγείται μέτρα στην πολιτική ηγεσία. Στο πλαίσιο αυτό, συστάθηκε, υπό τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία θα συνεδριάζει τακτικά, θα αξιολογεί τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα εισηγείται μέτρα στην πολιτική ηγεσία. «Δεν είμαι ειδικός — για αυτό έχουμε την Επιτροπή», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα μοντέλο λειτουργίας «τύπου κορωνοϊού» με συνεχή ενημέρωση και επιστημονική καθοδήγηση.

Νέο σύστημα αποζημιώσεων

νέο, ταχύτερο μοντέλο αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε έναγια τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν ήδη εξασφαλιστεί 63 εκατ. ευρώ — από τα οποία 46 εκατ. θα εκταμιευθούν τις επόμενες ημέρες για ζωοτροφές και 10 εκατ. έχουν ήδη αποδοθεί στις Περιφέρειες για πληρωμές.

«Εξετάζουμε τη δυνατότητα προκαταβολής στους δικαιούχους, ώστε να μη χρειάζεται να περιμένουν μήνες για την αποζημίωση. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει ολόκληρα κοπάδια και πρέπει να στηριχθούν άμεσα», σημείωσε.

Παράνομα εμβόλια και νέα επιτήρηση

παράνομα εμβόλια τουρκικής προέλευσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα σύλληψη στα τελωνεία των Κήπων με 1.200 δόσεις. Ο Πρωτοψάλτης αποκάλυψε ότι έχουν ήδη εντοπιστεί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα σύλληψη στα τελωνεία των Κήπων με «Είναι ανεύθυνο και επικίνδυνο. Κάποιοι εκμεταλλεύονται την αγωνία των κτηνοτρόφων και διακινούν σκευάσματα που εντείνουν τη διασπορά», είπε.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία ψηφιακού πίνακα παρακολούθησης (leaderboard) με εβδομαδιαία ενημέρωση ανά Περιφέρεια, «ώστε να υπάρχει διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση για τη διάδοση της νόσου».

Οι εξαγωγές «κλειδί» και ο φόβος για τη φέτα

Η απόφαση για εμβολιασμό δεν είναι μόνο επιστημονική, αλλά και οικονομική, καθώς συνδέεται άμεσα με το καθεστώς των ελληνικών εξαγωγών. Όπως εξήγησε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, «ο εμβολιασμός σημαίνει αυτόματα ότι η χώρα χαρακτηρίζεται ενδημική και αυτό επηρεάζει την εμπορική της θέση». Οι ευρωπαϊκές αγορές ζητούν ήδη πιστοποιητικά μη ενδημικότητας, ενώ ορισμένες εταιρείες στο εξωτερικό —ιδίως μεγάλες βιομηχανίες γαλακτοκομικών— έχουν ξεκινήσει να ζητούν επιπλέον εγγυήσεις για τα προϊόντα φέτας και πρόβειου γάλακτος. «Μιλάμε για έναν εξαγωγικό κλάδο που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ ετησίως, άρα η απόφαση για εμβολιασμό δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς να σταθμίσουμε τις οικονομικές συνέπειες», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας.

Πότε μια χώρα χαρακτηρίζεται ενδημική – το παράδειγμα της Βουλγαρίας

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Σπύρο Πρωτοψάλτη, βρίσκεται σήμερα στο 5%–7% του συνολικού ζωικού πληθυσμού προβάτων που έχει πληγεί. Για να χαρακτηριστεί μια χώρα «ενδημική», θα πρέπει τα περιστατικά να ξεπεράσουν το 15%–20% του πληθυσμού, όπως συμβαίνει ήδη στη Βουλγαρία, όπου το ποσοστό αγγίζει το 25%. «Ο στόχος μας είναι να μείνουμε πολύ κάτω από αυτό το όριο. Αν το ξεπεράσουμε, τότε θα χρειαστούν χρόνια — ακόμη και μια δεκαετία για να βγούμε από το καθεστώς ενδημίας», προειδοποίησε. Η προσπάθεια, είπε, είναι διπλή: να περιοριστούν τα νέα κρούσματα και ταυτόχρονα να προστατευθεί η εξαγωγική φήμη της χώρας, «ώστε να μη χαθεί ένας ολόκληρος παραγωγικός τομέας».

«Είναι πόλεμος για την κτηνοτροφία»

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας έκανε έκκληση για συλλογική υπευθυνότητα: «Όσα μέτρα κι αν πάρουμε, αν δεν τηρηθούν, δεν θα νικήσουμε. Είναι πόλεμος για την ελληνική κτηνοτροφία — κι αυτός ο πόλεμος μπορεί να κερδηθεί μόνο με συνεργασία όλων».