Τη δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, κατά τα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ανακοίνωσε σήμερα (22/10/2025) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία απαραίτητη για τη χάραξη επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων.

Πρόεδρος της νέας επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ενώ στη σύνθεση συμμετέχουν κυρίως πανεπιστημιακοί και ειδικοί του κλάδου. Εκπροσώπηση έχει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, με τον γενικό γραμματέα Σπύρο Πρωτοψάλτη να αναλαμβάνει τον συντονισμό.

Ο υπουργός τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα, στηριγμένα στην επιστημονική γνώση, με στόχο να αποτραπεί η ενδημοποίηση της νόσου. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει σχέδιο για lockdown.

Ήδη έχουν θανατωθεί πάνω από 350.000 ζώα, ενώ το κράτος έχει διαθέσει κονδύλι 40 εκατ. ευρώ για τις ζημίες. Το υπουργείο έχει ξεκινήσει αποζημιώσεις για ζωοτροφές και προγραμματίζει περαιτέρω πληρωμές μετά τους σχετικούς ελέγχους.

Η Επιτροπή θα αναλάβει, πέρα από την επεξεργασία επιστημονικών εισηγήσεων, ρόλο στη διαχείριση των αποζημιώσεων. Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι όποιος κτηνοτρόφος προβαίνει σε παράνομο εμβολιασμό θα χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης – «μηδενική αποζημίωση». Οι έλεγχοι θα γίνουν σε συνεργασία με αστυνομία και εισαγγελία.

Στο πεδίο της διαχείρισης των νεκρών ζώων, το υπουργείο απαιτεί η καύση να γίνεται εντός 72 ωρών και έχει ήδη υποδείξει κατάλληλους χώρους ταφής. Όπου διαπιστώνεται παράβαση, οι υποθέσεις παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.

Για τις πληρωμές που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός τόνισε ότι οι διαδικασίες θα αναμορφωθούν ώστε να προηγούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι και να προστατεύονται οι ευρωπαϊκοί πόροι. Οι ενισχύσεις θα συνδεθούν με αντικειμενικά στοιχεία παραγωγικής δραστηριότητας, όπως παραδόσεις γάλακτος και κρέατος, και με τον πραγματικό αριθμό ζώων, για να στηριχθούν οι παραγωγοί που παράγουν ουσιαστικά.

Το έργο της Επιτροπής

Εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία για μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς και δημιουργία σχεδίου δράσης.

Λειτουργία στα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού .

Συνεχής παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων.

Στενή συνεργασία με κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφερειών .

Άμεση εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων .

Νομοθετική θωράκιση για ταχύτητα και ευέλικτες διαδικασίες.

Ταχύτερες αποζημιώσεις με προκαταβολές στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Μηδενικές αποζημιώσεις σε παραβατικούς κτηνοτρόφους ή σε παράνομο εμβολιασμό.

Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων και στενότερη συνεργασία με Αστυνομία και εισαγγελία .

Ενίσχυση προσωπικού για εκτεταμένους ελέγχους και εφαρμογή μέτρων.

Υγειονομική ταφή ή καύση εντός 72 ωρών.

Σύνθεση Επιτροπής