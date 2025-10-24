Η Άννα Διαμαντοπούλου θέλει η «κεντρική ιδέα και κεντρικό στοιχείο πάνω στο πρόγραμμα και στο τι θα κάνουμε εμείς» (που υπάρχει κατά την άποψή της από τον Σεπτέμβριο στο κόμμα της) να «συμπληρωθεί γρήγορα και από ένα αφήγημα και μια κεντρική ομάδα, η οποία θα είναι η αυριανή κυβέρνηση». Το πρόβλημα με την πρότασή της, βέβαια, είναι πως το ΠΑΣΟΚ έχει έναν αρχηγό που φαίνεται να πιστεύει ότι «ομαδική προσπάθεια σημαίνει μια ομάδα ανθρώπων που κάνει αυτό που λέω εγώ».

Αποδυνάμωση

«Η παραίτηση του Αλέξη δεν είναι βήμα ενδυνάμωσης, είναι βήμα αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά, οργανωτικά, οικονομικά», διαπίστωσε ο Τρύφων Αλεξιάδης στα ερτζιανά μία ημέρα πριν από την Πολιτική Γραμματεία, συμμετέχοντας έτσι στον εσωκομματικό διάλογο για την προοπτική μιας «συνεργασίας» με τον Τσίπρα. Πάντως, και μόνο ότι προβληματίζονται σοβαρά για το αν πρέπει να συμπορευθούν με τον δραπέτη της Κουμουνδούρου ή όχι δείχνει πως είναι χωμένοι μέχρι τον λαιμό εκεί που – κατά τον Μπέκετ – δεν τους μένει τίποτα άλλο παρά να τραγουδήσουν.

Ευθύνη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν έχει πρόβλημα να πει ον κάμερα ότι «η ευθύνη για την ασφάλεια, την τάξη και την εφαρμογή του νόμου είναι στην ΕΛ.ΑΣ.», αναφερόμενος στην τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη. Εξού και το είπε χθες. Εκτός από τους ορίτζιναλ δεξιούς, λοιπόν, που εργάζονται για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του πολιτικού τους προφίλ υπάρχουν στην κυβέρνηση και οι πρώην πασόκοι – αυτοί που καλούνται να κάνουν τη δουλειά για το μπουστάρισμα των νεοδημοκρατικών ποσοστών, δηλαδή.

Γυναίκες

«Αν υπήρχαν περισσότερες γυναίκες στην ελληνική πολιτική, ίσως και να είχαμε αποφύγει την κρίση. Με την αντιληπτική ικανότητα, το πνεύμα ομαδικότητας, την εργατικότητα, την ενσυναίσθησή τους οι γυναίκες νομίζω ότι μπορούν να προσφέρουν πολλά αν κατακτήσουν ηγετικές θέσεις». Η παρατήρηση ανήκει στην πρώην ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου κι είναι σωστή. Αλλά για να γίνει πράξη η ισότητα στα ανώτερα κλιμάκια του κομματικού συστήματος χρειάζεται πρώτα να σπάσει η γυάλινη οροφή σε πολλούς άλλους επαγγελματικούς κλάδους.