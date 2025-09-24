Σε αιχμηρή παρέμβαση που έκανε στην συνεδρίαση της νομαρχιακής επιτροπής στο Κιλκίς, η Άννα Διαμαντοπούλου έστειλε μηνύματα και για το ύφος της αντιπολίτευσης που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας σε ερώτηση που της έγινε για το «πού ήταν το ΠΑΣΟΚ στα Τέμπη», εξήγησε πως το κόμμα της «δεν σταμάτησε λεπτό», με μια σειρά κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών: «Βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το “δεν έχω οξυγόνο” και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού που την είδαμε επί Τσίπρα;», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας επί της ουσίας την απόσταση που χωρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από ενδεχόμενους νέους σχηματισμούς.

«Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που ερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε απλώς τον κόσμο στους δρόμους», σχολίασε. «Εμείς έχουμε την ευθύνη, όχι να γίνουμε Κωνσταντοπούλου ή Καρυστιανού, αλλά να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Συμμετείχαμε βέβαια σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα», επεσήμανε. «Τα περάσαμε αυτά. Περάσαμε τις γροθιές και τις φωνές και να σπάνε τζάμια και να βρίζουν τους αντιπάλους. Τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα τα ξανακάνουμε. Εμείς κάνουμε θεσμική αντιπολίτευση. Εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία», πρόσθεσε αργότερα στην παρέμβασή της.

Μόλις την Δευτέρα, πάντως, ο Χάρης Δούκας μιλώντας στην τελετή απονομής βραβείων «Νίκος Νικηφορίδης» ευχαρίστησε την Καρυστιανού γιατί κατάφερε να μετατρέψει την «προσωπική της οδυνηρή περιπέτεια» σε «ηχηρό παρών για την Δημοκρατία και την Δικαιοσύνη» – δείχνοντας ενδεχομένως το σημείο που οι… «δύο ψυχές» του ΠΑΣΟΚ διαφωνούν.

Η επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος συνέχισε για την υπόθεση των Τεμπών («Είδατε τι έγινε με όλη αυτή την ιστορία και τον τρόπο που λειτούργησε η κ. Κωνσταντοπούλου; Είδατε ότι ευτελίστηκαν ένα σωρό διαδικασίες και πράγματα και αποδείχτηκαν ψέματα; (…) Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο, να διατηρήσουμε την πολιτική ισορροπία στο σύστημα»), υπενθυμίζοντας όλες τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στην κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η παρέμβαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δύο χρόνια πριν «σκάσει» το σκάνδαλο. «Το ότι όλα αυτά που κάναμε δεν έφτασαν σε εσάς, κάτι σημαίνει. Σημαίνει πως η πληροφόρηση δεν φτάνει εκεί που πρέπει και με την ένταση που πρέπει. Εχουμε κι εμείς τις ευθύνες μας, δεν λέω ότι δεν τις έχουμε», σχολίασε και για την λειτουργία του κόμματος.