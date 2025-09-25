Στοπ στην εσωστρέφεια ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με το ύφος και τον τρόπο που το κόμμα της ασκεί αντιπολίτευση, αλλά και τις αναφορές Γερουλάνου για την ανάγκη να ξεκολλήσει η πράσινη δημοσκοπική βελόνα τους επόμενους δύο μήνες.

«Είμαστε ένα κόμμα που ερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας, δεν έβγαζε τις μάζες στον δρόμο. Όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου».

Νίκος Ανδρουλάκης: Σεβασμό σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων.

Δημοσιογράφος: Δεν τους σέβεται η κ. Διαμαντοπούλου;

Νίκος Ανδρουλάκης: Δεν λέω αυτό το πράγμα, λέω ότι πρέπει να έχουμε σεβασμό. Άντι να γίνεται συζήτηση που αφορά το πρόγραμμα, τις θέσεις μας, ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας και οι δηλώσεις αυτές είναι προς λάθος κατεύθυνση.

Πάντως, η κ. Διαμαντοπούλου επανήλθε λέγοντας ότι ηθικά στέκεται με σεβασμό δίπλα στον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Η κ. Καρυστιανού ηγείται μιας προσπάθειας, μια κίνηση διαμαρτυρίας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, έχει ένα θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και έχει ως στόχο τη διακυβέρνηση, δεν μπορεί λοιπόν και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας», επεσήμανε η κ. Διαμαντοπούλου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε και το αίτημα Δούκα να αποκλειστεί με απόφαση συνεδρίου η συνεργασία με τη ΝΔ. «Στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ».

Τις εσωκομματικές κόντρες στο ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο κυβερνητικής εκπρόσωπος για να λάβει την οργισμένη απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη.

«Πώς ζητάει εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης; Πρώτα κερδίζεις το κόμμα σου, στην εμπιστοσύνη του κόμματός σου», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά να λέει: «Προσπάθησε να περιορίσει το δικαίωμα της αντιπολίτευσης, αμφισβητώντας το δικαίωμα του ΠΑΣΟΚ να ζητάει εκλογές. Προφανώς γιατί τις ξορκίζει και τις φοβάται».

ΣΥΡΙΖΑ

Τριγμούς και στην Κουμουνδούρου προκαλούν τα σενάρια νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ενδεχόμενο νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα άναψε φωτιά στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Τρύφων Αλεξιάδης, μέλος Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ: Δεν γίνεται να μη βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Όποιος κάνει κίνηση εκτός ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αποστάτης, όποιος είναι να φύγει, να φύγει τώρα.

Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας αλλά η κυβερνώσα προοπτική του χώρου μας.

Πάντως, ο Σωκράτης Φάμελλος έχει χαρακτηρίσει αδιανόητα τα σενάρια για κόμμα Τσίπρα.