Μήνυμα προς όλες τις εσωκομματικές κατευθύνσεις έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για όσα έχουν ακουστεί τις προηγούμενες μέρες από τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα.

«Το ότι έρχομαι σε αυτό το στούντιο μετά από μία ΔΕΘ που το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σύνολο μίας πρότασης που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς (…) Το ότι αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κουβεντιάζουμε αυτά που μου είπατε δείχνουν ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς την λάθος κατεύθυνση», σχολίασε (OPEN), όταν ρωτήθηκε για την δήλωση Γερουλάνου για την δίμηνη διορία της βελόνας των δημοσκοπήσεων που πρέπει να ξεκολλήσει.

«Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η κοινωνία έχει αγωνίες και η αγωνία της κοινωνίας είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πρέπει να υπάρξει ένα κόμμα που να την υπηρετεί», τόνισε. «Αντί να γίνεται συζήτηση που αφορά το πρόγραμμα, τις θέσεις μας, την αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας οι δηλώσεις αυτές είναι προς λάθος κατεύθυνση».

Ερωτώμενος για την δήλωση της Διαμαντοπούλου πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι «Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου», επεσήμανε πως «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρήνησαν και θρηνούν. Σεβασμός σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων (…) Οι άνθρωποι αυτοί περνούν μία πολύ μεγάλη περιπέτεια στη ζωή τους».

Κληθείς να σχολιάσει τα λεγόμενα Δούκα και την πρόταση συνεδριακής απόφασης για μη συνεργασία με τη ΝΔ, επανέλαβε πως «αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει απαντηθεί. Στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο. Η ΝΔ να γίνει αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ να γίνει κυβέρνηση».

Διαμαντοπούλου: «Σέβομαι τον πόνο της κ. Καρυστιανού» – «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας»

Μιλώντας νωρίτερα («Παραπολιτικά»), η επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος μίλησε, σε ηθικό επίπεδο, «ως πολίτης και ως μητέρα», τονίζοντας πως σέβεται βαθιά «και τον πόνο της κ. Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και την δικαιοσύνη». Σε πολιτικό επίπεδο, σχολίασε πως «η κ. Καρυστιανού ηγείται μιας προσπάθειας μιας κίνησης διαμαρτυρίας για την αλήθεια και την Δικαιοσύνη. Αυτό που είπα εγώ (…) είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, έχει έναν θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και έχει ως στόχο την διακυβέρνηση. Δεν μπορεί λοιπόν και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας». Παράλληλα, απέδωσε στην «επικοινωνιακή υπεροπλία» της ΝΔ την ανάδειξη των δηλώσεών της, αλλά και το «πακετάρισμά» τους με αυτές των Γερουλάνου-Δούκα.