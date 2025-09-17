Να δοθεί στην δημοσιότητα η επιστολή αποχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ, ζήτησε η επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, Αννα Διαμαντοπούλου. «Υπάρχουν συναισθήματα θυμού και λύπης σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν τον κ. Λοβέρδο για να είναι δύο φορές υποψήφιος πρόεδρος», ανέφερε χαρακτηριστικά (ΣΚΑΙ FM).

«Ο κ. Λοβέρδος δεν είναι ένας πολιτικός, ένας απλός βουλευτής ή ένα πολιτικό στέλεχος. Είναι ένας άνθρωπος που διεκδίκησε δύο φορές την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ και με πολύ σοβαρό τρόπο.

Είχε 25%, δηλαδή το 1/4 των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ τον ψήφισε. Και η απάντηση “γιατί έφυγε” δεν δόθηκε ποτέ καθαρά», τόνισε – «Πρέπει να δοθεί η επιστολή στη δημοσιότητα. Ο κόσμος δεν πιστεύει πια». Η ίδια εκτίμησε πάντως ότι η μεταγραφή δεν θα κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ, καθώς «ο συγκεκριμένος πολιτικός έχει διαχωρίσει τη θέση του με πολύ καυστικό τρόπο, χωρίς όμως να εξηγήσει τα πολιτικά επιχειρήματα. Πολλές φορές, αυτού του είδους οι πολιτικές επιλογές, φέρνουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα».

Λίγο νωρίτερα, ο πρώην υπουργός και νυν στέλεχος της ΝΔ είχε δηλώσει πως δεν θα απαντήσει στα σχόλια από το πρώην κόμμα του: «Δεν θα απαντήσω σε έναν πολιτικό χώρο που μου απευθύνεται με ταραχή. Δεν είναι σωστό να απαντήσω ούτε θα ανοίξω βεντέντα. Κάνω μία καινούργια αρχή και μιλάω πολιτικά και με σοβαρότητα».