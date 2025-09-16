Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος, σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ραδιόφωνο Σκάι 100,3, ανέφερε ότι έχει αποφασίσει το επόμενο πολιτικό βήμα του, σημειώνοντας ότι η απόφασή του έχει συναποφασιστεί με συνεργάτες.

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», κόμματος που ίδρυσε ο ίδιος, είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινώσει τις κινήσεις του εντός του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Ανδρέας Λοβέρδος θα πολιτευθεί πιθανότατα στον Νότιο Τομέα Αθηνών και όχι στην Αχαΐα, όπως είχε διακινηθεί στο παρασκήνιο.

Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου παραβρέθηκαν και στελέχη των «Δημοκρατών». Ο Λοβέρδος, ο οποίος δεν εκλέχθηκε βουλευτής στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 2023, είχε παραιτηθεί τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς από όλα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, σηματοδοτώντας την οριστική ρήξη με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Τον Ιανουάριο του 2024 ίδρυσε το κόμμα «Δημοκράτες», που κατέβηκε στις ευρωεκλογές ως ενδιάμεσο ιδεολογικά της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Στην κάλπη έλαβε 1,45%.

Δήλωση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος διαθέτει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Η παράταξή μας κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για ένα καλύτερο μέλλον της χώρας, ιδιαίτερα σε μια διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και πολιτική σταθερότητα».

Δήλωση Ανδρέα Λοβέρδου:

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».