Ο πρώην βουλευτής της Νέας Υόρκης, Τζορτζ Σάντος, ένας ατιμασμένος Ρεπουμπλικανός πολιτικός, του οποίου τα ψέματα τον έκαναν αντικείμενο εθνικής περιφρόνησης, αφέθηκε ελεύθερος από ομοσπονδιακή φυλακή την Παρασκευή το βράδυ, αφότου ο πρόεδρος Τραμπ μείωσε την επταετή ποινή του για απάτη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ υπονόησε ότι η πολιτική ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην απόφασή του, επαινώντας τον Σάντος για την αντιπαράθεσή του με τους Δημοκρατικούς.

«Κάπως απατεώνας»

Αποκαλώντας τον πρώην βουλευτή «κάπως απατεώνα», ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η ποινή του ήταν υπερβολική δεδομένης της φύσης των οικονομικών του εγκλημάτων. Υπονόησε επίσης ότι είχε συγκινηθεί από τις αφηγήσεις του Σάντος για την παραμονή του στη φυλακή, τις οποίες δημοσίευσε σε τακτική στήλη σε τοπική εφημερίδα του Λονγκ Αϊλαντ.

«Ο Τζορτζ βρίσκεται σε απομόνωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα και, σύμφωνα με όλες τις αναφορές, έχει υποστεί φρικτή κακομεταχείριση» έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Επομένως, μόλις υπέγραψα μια Μετατροπή, απελευθερώνοντάς τον από τη φυλακή, ΑΜΕΣΩΣ. Καλή τύχη, Τζορτζ, να έχεις μια υπέροχη ζωή!».

Στη φυλακή

Ο 37χρονος Σάντος παρουσιάστηκε σε φυλακή τον Ιούλιο αφότου δήλωσε ένοχος για απάτη μέσω Διαδικτύου και κλοπή ταυτότητας με επιβαρυντικά στοιχεία. Εξέτισε λιγότερους από τρεις μήνες από την ποινή του των 87 μηνών. Επίσης, δεν υποχρεούται πλέον να καταβάλει περισσότερα από 370.000 δολάρια σε, δικαστικά διαταχθείσα, αποζημίωση στα θύματά του.

Η μείωση της ποινής του είναι η τελευταία ανατροπή σε μια αλλόκοτη πολιτική οδύσσεια που οδήγησε τον Σάντος να μετατραπεί από έναν ελάχιστα γνωστό συντηρητικό από το Λονγκ Αϊλαντ σε διαβόητο παράδειγμα οικονομικής και πολιτικής απάτης στις ΗΠΑ.

Ανοιχτά ομοφιλόφυλος

Το 2022, όταν κέρδισε τη βουλευτική έδρα του εκπροσωπώντας την τρίτη περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο Σάντος είχε θεωρηθεί παράδειγμα διεύρυνσης της πολιτικής των Ρεπουμπλικανών καθώς ήταν νέος, με γονείς μετανάστες από τη Βραζιλία και ανοιχτά ομοφυλόφιλος.

Η νίκη του, σε μια περιφέρεια με Δημοκρατική παράδοση στο Λονγκ Αϊλαντ, γιορτάστηκε επειδή βοήθησε τους Ρεπουμπλικανούς να κερδίσουν οριακά τον έλεγχο της Βουλής.

Ωστόσο, η παρουσία του στο Κογκρέσο τέθηκε εν αμφιβόλω σχεδόν αμέσως, καθώς οι «New York Times» και άλλα μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι η άνοδός του χτίστηκε πάνω σε ένα εντυπωσιακό πλέγμα ψεμάτων: είχε ισχυριστεί ότι καταγόταν από οικογένεια που είχε απώλειες στο Ολοκαύτωμα, ότι η μητέρα του βρισκόταν στους Δίδυμους Πύργους κατά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ότι ο ίδιος υπήρξε αστέρας του κολεγιακού βόλεϊ, ενώ καυχιόταν και για εκτεταμένη εμπειρία στη Γουόλ Στριτ που του είχε επιτρέψει να δανείσει στην προεκλογική του εκστρατεία εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια.

Καθώς όλο και περισσότεροι από τους ισχυρισμούς του Σάντος αποκαλύφθηκαν ως ψευδείς ή παραπλανητικοί, οι Ρεπουμπλικανοί συνάδελφοί του άρχισαν να ανησυχούν έντονα.

Το 2023 οι εισαγγελείς τού απήγγειλαν κατηγορίες για πολλαπλά εγκληματικά σχέδια, που κυμαίνονταν από απάτη με την οποία ζητούσε επιδόματα ανεργίας και ψευδή δήλωση σε επίσημες πλατφόρμες έως τη χρήση της πολιτικής του εκστρατείας για τον πλουτισμό του, την εξαπάτηση δωρητών τα χρήματα των οποίων χρησιμοποίησε για προσωπικά έξοδα και τη χρήση πιστωτικής κάρτας δωρητή για την κλοπή 11.000 δολαρίων προς προσωπική του χρήση.

Botox και OnlyFans

Αφότου έρευνα του Κογκρέσου διαπίστωσε ότι ο Σάντος δαπάνησε κεφάλαια της εκστρατείας του σε ενέσεις botox, επώνυμα ρούχα, καλλυντικά και αγορές από το OnlyFans, περισσότεροι από 100 Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες προσχώρησαν στους Δημοκρατικούς για να τον αποβάλουν από το Κογκρέσο τον Δεκέμβριο του 2023.

Εγινε το πρώτο άτομο στην ιστορία που αποβλήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων χωρίς να καταδικαστεί για ομοσπονδιακό έγκλημα. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα ο Σάντος, ο οποίος έως τότε αρνιόταν κάθε αδίκημα, δήλωσε ένοχος.

Η μετατροπή της ποινής που αποφάσισε ο Τραμπ – τη μειώνει την ποινή αλλά δεν εξαλείφει την καταδίκη του – αποτελεί μέρος μιας σειράς πολιτικών κινήσεων που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κάνει για να υποστηρίξει πολιτικούς του συμμάχους, χωρίς να νοιάζεται για τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης.

Πολιτικός πονοκέφαλος

Οπως σημειώνουν όμως οι «New York Times», η μετατροπή της ποινής του Σάντος μπορεί να προκαλέσει πολιτικό πονοκέφαλο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για τις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης χρονιάς, ειδικά στο Λονγκ Αϊλαντ, όπου τέσσερις έδρες στο Κογκρέσο είχαν αποτελέσει έντονα πεδία μάχης το 2022.