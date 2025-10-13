Δεν εμπνέει ανησυχία στους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ο οποίος νοσηλεύεται από χθες στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε ενώ πραγματοποιούσε την κυριακάτικη λειτουργία. Η νοσηλεία του έγινε, κυρίως, για προληπτικούς λόγους, γι’ αυτό είναι πιθανό να πάρει εξιτήριο ακόμα και σήμερα, εκτός απροόπτου. Ο Ιερώνυμος μετέβη χθες το μεσημέρι στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητό του και τη συνοδεία του, όταν μετά την κυριακάτικη λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών αισθάνθηκε αδιαθεσία που συνοδεύθηκε από λιποθυμικό επεισόδιο.

Λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του (είναι 87 ετών) και του ιατρικού ιστορικού του (έχει τοποθετήσει βηματοδότη και έχει προβλήματα με τη μέση και τα γόνατά του), κρίθηκε απαραίτητο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχαν αξιόλογα ευρήματα. Διανυκτέρευσε για λόγους ασφαλείας σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), ενώ μέχρι αργά χθες το βράδυ η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί απέφευγε να πει ότι πρόκειται, ίσως, για κάποιο πρώιμο ισχαιμικό επεισόδιο. Ο ίδιος επικοινωνούσε πάντως συνέχεια με τους συνεργάτες του και ήταν ευδιάθετος. Οι γιατροί, βέβαια, του σύστησαν ξεκούραση και ίσως λίγες ημέρες διακοπές, μια και το πρόγραμμά του τώρα τελευταία ήταν επιβαρυμένο. Αλλά από ό,τι λένε οι συνεργάτες του, δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει διάλειμμα από τα καθήκοντά του.

Ακολουθούν τα πολιτικά πρόσωπα

Κρίσιμος θα είναι ο προγραμματισμός της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή την εβδομάδα, μια και οι αποφάσεις της πλειοψηφίας για τους μάρτυρες που θα κληθούν στα επόμενα εικοσιτετράωρα μπορεί να επιφέρουν εξελίξεις. Όπως σας είχα προαναγγείλει, σήμερα ή και αύριο αναμένεται να γίνει από το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής ο τελικός προσδιορισμός της ημερομηνίας της κατάθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου, της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία πραγματοποίησε τους ελέγχους που εστάλησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και «ξεκλείδωσαν» το σκάνδαλο. Η Τυχεροπούλου έλαβε κλήτευση από τη Διεύθυνση Ειδικών Μονίμων Επιτροπών της Βουλής για να καταθέσει μεθαύριο, Τέταρτη. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πως είναι η βασική μάρτυρας κατηγορίας στις περισσότερες δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γι’ αυτό και ζήτησε αναβολή ως τις 22 Οκτωβρίου.

Θέλει να απαντήσει για όλα

Από την πλευρά της μαθαίνω ότι επιθυμεί πολύ να πάει να καταθέσει, καθώς, μεταξύ άλλων, θέλει να απαντήσει αυτοπροσώπως στις αναφορές που έγιναν στο πρόσωπό της από άλλους μάρτυρες, ιδίως από τους πρώην προέδρους με τους οποίους είχε συγκρουστεί. Γι’ αυτό και στο μέιλ της ανέφερε το πρόγραμμα των δικαστηρίων της, ελπίζοντας να υπάρξει η απαραίτητη κατανόηση. Εάν δεν της δοθεί η αναβολή, βέβαια, θα πρέπει να παραστεί. Εάν της δοθεί όμως, είναι πιθανό να δούμε να ανοίγει από Τετάρτη ο κύκλος των καταθέσεων πολιτικών προσώπων. Θυμίζω ότι θα κληθούν ο Κώστας Τσιάρας, ο Γιάννης Τσακίρης, ο Γιώργος Γεωργαντάς, ο Σπήλιος Λιβανός, ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Μάκης Βορίδης.

Υποδοχή με πολιτική ατζέντα

Στο Λουξεμβούργο για το EcoFin πέρασε σχεδόν ένα τριήμερο ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Κι όπως είναι λογικό, το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση στα πολιτικά πηγαδάκια των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών ήταν ο νέος γάλλος συνάδελφός τους Ρολάν Λεσκίρ. Ολοι τον ρωτούσαν για την πολιτική αστάθεια στο Παρίσι και για το ποιος, τελικά, θα καταφέρει να ριζώσει στη θέση του πρωθυπουργού. Ο Πιερρακάκης, βέβαια, που δεν είναι πλέον νεότερος της ομάδας, είχε ένα τετ α τετ μαζί του. Αλλά προτίμησε, αντί για τα πολιτικά κουτσομπολιά, να συνομιλήσουν κυρίως για τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και για την ημερήσια διάταξη των συνόδων.

Μηνύματα από και προς το Βερολίνο

Η πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής για το Παλαιστινιακό έφερε και την ανατροπή στο πρόγραμμα του Γιώργου Γεραπετρίτη που θα τον συνοδεύσει σήμερα στην Αίγυπτο και δεν θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη συνάντηση που θα είχε με τον γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ. Πρόκειται για αναβολή όμως, όχι για ακύρωση της συζήτησης με τον γερμανό ΥΠΕΞ. Και αυτό γιατί Αθήνα και Βερολίνο έχουν ανοιχτά θέματα στα οποία πρέπει να συντονιστούν, κυρίως όσον αφορά τα αμυντικά της ΕΕ. Η Γερμανία, σημειώνω, είναι από τα κράτη-μέλη που επιθυμούν την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία. Θα πραγματοποιηθούν, άρα, διπλωματικές επαφές για το πρόγραμμα SAFE, στις οποίες η Αθήνα θα ξεκαθαρίσει και στη γερμανική κυβέρνηση τη θέση της για τους όρους συμμετοχής της Άγκυρας.