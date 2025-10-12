Με ελαφρά αδιαθεσία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία το πρωί και μετέβη στο νοσοκομείο με δικό του μέσο. Εκεί υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του. Η νοσηλεία του είναι προληπτική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

