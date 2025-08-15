Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μιλώντας από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Οσίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής, επεσήμανε τον ρόλο της Παναγίας ως γέφυρα ελπίδας για κάθε δοκιμαζόμενο άνθρωπο.

Όπως είπε, «η Παναγία λειτουργεί ως μια γέφυρα για να συνδέσουμε τα δικά μας βάσανα με τη χριστιανική ελπίδα. Μια ελπίδα που μπορεί να αργεί, αλλά δεν απογοητεύει κανένα, παρά μόνον όταν θέλουμε πράγματα αντίθετα από το θέλημα του Θεού».

Η Θεία Ευχαριστία τελέστηκε από τον Επίσκοπο Σταυροπηγίου Αλέξιο, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος στη σύντομη ομιλία του εστίασε στη σημασία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στη διαχρονική επίδραση της ζωής της Παναγίας στους πιστούς.

Η Παναγία στην ιστορία της σωτηρίας και στην καθημερινότητα

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας ανέλυσε τις στιγμές που σημάδεψαν τη διαδρομή της Παναγίας, τονίζοντας πως ο πόνος και η δοκιμασία, που βίωσε ως Μητέρα του Χριστού, αντανακλούν τις δοκιμασίες της ανθρωπότητας. Με αναφορές στη Γέννηση στη Βηθλεέμ, στη συνάντηση με τον προφήτη Συμεών, στη φυγή στην Αίγυπτο και κυρίως μέχρι και τη Σταύρωση του Χριστού, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι «η γλυκιά Παναγιά, από την αρχή της πορείας Της ως μητέρα, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα μέλλον διττό, βέβαιο αλλά και απρόβλεπτο».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη σύγκριση μεταξύ του ανείπωτου πόνου της Παναγίας για τον σταυρικό θάνατο του Ιησού και των καθημερινών ανθρώπινων δοκιμασιών, υπενθυμίζοντας πως η Παναγία βασανίστηκε άδικα, όντας μητέρα του «Αναμάρτητου».

Ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε πως ο δρόμος της Παναγίας δεν ήταν αδιέξοδος, καθώς είχε πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Όπως ανέφερε, «ο πόνος της Παναγίας δεν λαμβάνει συναισθηματικές υπερβολές, γιατί πιστεύει ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο».

Η Παναγία ως διαχρονικό σύμβολο ελπίδας και συμπαράστασης

Κατά τη διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου, οι πιστοί τιμούν την Παναγία με παρακλήσεις και ύμνους, αναδεικνύοντάς Την ως προστάτιδα και παρηγοριά. Ο Ιερώνυμος ανέφερε χαρακτηριστικά τις πολλές προσφωνήσεις της Θεοτόκου, όπως Καταφυγή, Γοργοεπήκοος, Ελεούσα και άλλες, λέγοντας ότι κάθε μία εκφράζει είτε την ευγνωμοσύνη είτε την αγωνία των ανθρώπων.

Έφερε, επίσης, παραδείγματα από την πρόσφατη ιστορία, όπως τα γεγονότα του 1940 με την βύθιση του πλοίου «Έλλη» ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και τόνισε πως το πρόσωπο της Παναγίας ήταν πάντα πηγή ενότητας και ελπίδας για το ελληνικό έθνος.

Η επικαιρότητα μέσα από το πρίσμα της χριστιανικής αγάπης

Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στα σύγχρονα δεινά της ανθρωπότητας. «Αλλά και στις ημέρες μας συμβαίνουν θλιβερά πράγματα. Και μακριά μας, και στη γειτονιά μας. Όπως στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά σε τραγικά γεγονότα, δολοφονίες και πολέμους, αλλά και σε προσωπικές ανθρώπινες απώλειες.

Υπογράμμισε ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι θεατές: «Δεν είμαστε απαθείς στα σύγχρονα πάθη της ανθρωπότητας», σημείωσε, και προέτρεψε στη μίμηση του παραδείγματος της Παναγίας και των αγίων, τονίζοντας πως ο <<δρόμος>> για την υπέρβαση κάθε κρίσης είναι ο εκκλησιαστικός βίος και η συμμετοχή στα Μυστήρια της Εκκλησίας.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ την αγάπη – εκείνη, ωστόσο, όπως έζησε και δίδαξε η Παναγία, χωρίς διακρίσεις ή όρους. «Η Χάρη της Παναγίας να σκεπάζει όλους μας. Χρόνια πολλά!», ευχήθηκε στο τέλος της ομιλίας του.