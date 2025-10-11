Η πρώτη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τη νέα μεταβατική διοίκηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, με συνολικά 1.648.370 εκατ. ευρώ να αποδίδονται σε 4.071 δικαιούχους για διάφορες καλλιέργειες, όπως γεώμηλα, εσπεριδοειδή, φασόλια και μαστίχα Χίου.

Συγκεκριμένα:

σε 844 δικαιούχους για την ενίσχυση για την καλλιέργεια γεωμήλων αποδόθηκε το ποσό των 317.457 ευρώ,

σε 1.425 δικαιούχους το ποσό των 213.765 ευρώ ως ενίσχυση για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στα νησιά Χίο, Σάμο και στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου,

σε 514 δικαιούχους το ποσό των 127.259 ευρώ ως ενίσχυση για την καλλιέργεια φασολιού, βρώσιμου λαθουρίου και φάβας Σαντορίνης και

σε 1.288 δικαιούχους το ποσό των 989.889 ευρώ ως ενίσχυση για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η διαδικασία εγκρίσεων πραγματοποιείται πλέον στην κατεύθυνση δημιουργίας σύγχρονων υπηρεσιών ελέγχου και πληρωμής», επισημαίνοντας ότι «ελέγχονται οι αιτήσεις για μεταβιβαστικές πληρωμές προς τον εξαιρετικά σημαντικό πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας, με χρήση των βέλτιστων πρακτικών, ώστε να πληρωθούν όσοι πραγματικά το δικαιούνται».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στο θέμα των πληρωμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τόνισε: «Για εμάς δύο πράγματα έχουν μεγάλη σημασία: Πρώτον, η συντριπτική πλειονότητα των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων να πάρουν τα λεφτά τους. Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και τον Νοέμβριο οι κύριες πληρωμές. Ο δεύτερος στόχος είναι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο και οι πραγματικοί μπαταχτσήδες να πληρώσουν και να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα». «Η αντιπολίτευση στήνει ένα καβγά που εμείς ποτέ δεν θα συμμετέχουμε» σχολίασε.