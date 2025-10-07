Η πρώτη πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τη νέα, μεταβατική Διοίκηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας προσέγγισης στη λειτουργία του Οργανισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «η διαδικασία εγκρίσεων πραγματοποιείται πλέον στην κατεύθυνση δημιουργίας σύγχρονων υπηρεσιών ελέγχου και πληρωμής». Επισημαίνεται ότι ελέγχονται όλες οι αιτήσεις για μεταβιβαστικές πληρωμές προς τον κρίσιμο πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας, με στόχο να ενισχυθούν όσοι πραγματικά το δικαιούνται.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, αποδόθηκαν συνολικά 1.648.370 ευρώ σε 4.071 δικαιούχους, καλύπτοντας διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων. Οι πληρωμές κατανέμονται ως εξής:

* Σε 844 δικαιούχους για την καλλιέργεια γεωμήλων, με συνολικό ποσό 317.457 ευρώ.

* Σε 1.425 δικαιούχους για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στα νησιά Χίο, Σάμο και στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου, με ενίσχυση 213.765 ευρώ.

* Σε 514 δικαιούχους για την καλλιέργεια φασολιού, βρώσιμου λαθουρίου και φάβας Σαντορίνης, με ποσό 127.259 ευρώ.

* Σε 1.288 δικαιούχους για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου, με ενίσχυση 989.889 ευρώ.

Παράλληλα, 93 δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν, καθώς τα στοιχεία τους διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για περαιτέρω διασταυρωτικούς ελέγχους.

Η διαδικασία των πληρωμών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ισχύον Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο. Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσαν όλους τους απαραίτητους διοικητικούς, διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους, επιβεβαιώνοντας τη νέα λειτουργική κατεύθυνση του Οργανισμού.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι «πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για νέες πληρωμές», με προτεραιότητα στις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Daniel, τις επιδοτήσεις ζωοτροφών, την ευλογιά, καθώς και για την τελευταία δόση (30%) της βιολογικής γεωργίας, μελισσοκομίας και κτηνοτροφίας.