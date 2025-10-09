Σειρά ερωτήσεων από βουλευτές της αντιπολίτευσης δέχθηκε ο κ. Καϊμακάμης για τις άλλες δραστηριότητες του και εάν αυτές προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων με το έργο του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργάζομαι και Σαββατοκύριακα και έως αργά το βράδυ, όταν χρειάζεται, στον οργανισμό, ενώ θεωρώ τιμή μου που η οικογένειά μου δραστηριοποιείται στην κτηνοτροφία, είπε ο κ. Καϊμακάμης.

Σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αλ. Αυλωνίτη είπε ότι «η οικογένεια μου λαμβάνει νόμιμα τις επιδοτήσεις».

Απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Μεϊκόπουλο είπε ότι ο ίδιος είναι μέτοχος σε εταιρεία με ζωοτροφές ενώ για την εργασία του ως σύμβουλος εταιρείας αγροτοδιατροφής είπε ότι ήταν μελέτη που είχε αναληφθεί πέρυσι, και η οποία σχετίζεται με ένα master plan για την δημιουργία θύλακα υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων, που παραδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Στην ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Λιακούλη, εάν «αισθάνεστε ότι έχετε “σύγκρουση συμφερόντων”, όταν έχετε ταυτόχρονα εργασία σε μία εταιρεία, υπάρχουν πρόσωπα της οικογένεια σας που συνδέονται με επιδοτήσεις/ επιχορηγήσεις, δηλαδή με την ύλη και το αντικείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ;», ο κ. Καϊμακάκης είπε ότι η εταιρεία του δεν έχει καμία σχέση. Επανέλαβε μάλιστα ότι επιτρέπεται (η παράλληλη δραστηριότητά του) και ότι «τώρα, κάναμε το update με τα conflict, (στον ΟΠΕΚΕΠΕ), στη δουλειά που κάνουμε στο action plan». «Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων», είπε ο κ. Καϊμακάμης, σημειώνοντας ότι «και για τους ίδιους τους υπαλλήλους τού ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων». Αν κάτι τέτοιο προκύψει στο μέλλον θα παραιτηθώ είπε ο μάρτυρας. Όσο για το εάν ο ίδιος λαμβάνει επιδοτήσεις, είπε ότι έχει κτηνοτροφική επιχείρηση και ότι δεν έχει λάβει ακόμα.