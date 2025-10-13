Εξιτήριο πήρε το πρωί της Δευτέρας (13/10) από το νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμος.

Σημειώνεται ότι είχε μεταφερθεί την Κυριακή στο νοσοκομείο με ελαφρά αδιαθεσία. Ο Αρχιεπίσκοπος μετέβη στο νοσοκομείο με δικό του μέσο. Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του. Η νοσηλεία του ήταν προληπτική.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Βαρθολομαίος μιλώντας στο «Πρωϊνό» είπε: «O αρχιεπίσκοπος είχε μια πολύ όμορφη βραδιά, είναι ευδιάθετος, είναι χαρούμενος που θα βγει και θα είναι και πάλι στο οικείο περιβάλλον του.

Χθες ήταν αρκετά κουρασμένος, δεδομένου του ότι όλη η προηγούμενη εβδομάδα ήταν γεμάτη με τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου και είχαμε και τη χειροτονία του αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου.

Αναλυτικά η χθεσινή ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

