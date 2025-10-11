Σε κρίσιμη φάση μπαίνει από εβδομάδα η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού, μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των στελεχών του Οργανισμού, θα ακολουθήσουν τα πολιτικά πρόσωπα της επίμαχης περιόδου που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή όσοι πέρασαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις δύο κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα. Tο πρώτο κρίσιμο ραντεβού αναμένεται, εκτός απροόπτου, την Τετάρτη, οπότε έχει κληθεί να καταθέσει η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Πρόκειται για την υπάλληλο που έκανε τους ελέγχους που έφτασαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και, στη συνέχεια, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «ξεκλειδώνοντας» το σκάνδαλο. Είναι η βασική μάρτυρας κατηγορίας σε κυριολεκτικά όλες τις δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτές που αφορούν λήπτες των παράνομων επιδοτήσεων αλλά και αυτές στις οποίες κατηγορούνται τα στελέχη του Οργανισμού. Ο τελικός προσδιορισμός της κατάθεσής της, πάντως, θα γίνει από Δευτέρα, ακριβώς λόγω των πολλών δικαστηρίων στα οποία τρέχει για την υπόθεση αυτή. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που θα ακολουθήσουν, με βάση τον σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από τη γαλάζια πλειοψηφία, οι πρώτοι που αναμένεται να προσέλθουν είναι ο σημερινός υπουργός, Κώστας Τσιάρας, ο Γιάννης Τσακίρης, ο Γιώργος Γεωργαντάς, ο Σπήλιος Λιβανός και, βεβαίως, οι δύο υπουργοί που αναφέρονται στη δικογραφία, οι Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης. Από την αντιπολίτευση, ωστόσο, θα ασκηθούν πιέσεις προς δύο κατευθύνσεις. Θα ζητηθεί, κατ’ αρχάς, να κληθούν κι άλλα πολιτικά πρόσωπα αμέσως μετά τις καταθέσεις των παραπάνω. Δηλαδή όσο το θέμα είναι ακόμη «ζεστό».

Βορίδης Vs Βάρρα

Το δεύτερο για το οποίο θα ασκηθεί πίεση είναι η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων. Αυτό αφορά το «ντουέτο» των Γρηγόρη Βάρρα και Μάκη Βορίδη, μετά την κατάθεση του πρώτου στην εξεταστική επιτροπή και την παράδοση του υπομνήματος 659 σελίδων γεμάτων στοιχεία, ντοκουμέντα, αλληλογραφία και αναλυτικές απαντήσεις. Θυμίζω ότι ο Βάρρας εμφανίζει, μεταξύ άλλων, τον πρώην υπουργό να τον καρατομεί επειδή επιχείρησε να ξεσκεπάσει ανομίες και να περιορίσει τα συμφέροντα του ιδιώτη τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της εταιρείας Neuropublic. Από τη μεριά του, ο Βορίδης απάντησε χθες (Σκάι) ότι ζήτησε την παραίτηση Βάρρα για ένα «πολύ σημαντικό ατόπημα», το οποίο θα αποκαλύψει στην εξεταστική επιτροπή. Είπε, επίσης, ότι «δεν προσκομίζεται καμία μαρτυρία, κανένα έγγραφο από τον κ. Βάρρα, η παραίτησή του έγινε το 2020 και ο κ. Βάρρας καταγγέλλει το 2024», αν και το υπόμνημά του στη Βουλή περιείχε και μεταξύ τους αλληλογραφία και καταγγελίες της εποχής. Συνεπώς, όπως έλεγε κοινοβουλευτική πηγή, «αν θέλουμε να βγει άκρη, η κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή τους είναι μονόδρομος». Μέχρι να το δω, ωστόσο, κρατάω πολύ μικρό καλάθι…

«Καρφιά» στο Μαξίμου

Για να ξεφύγουμε, όμως, από την Εξεταστική θα σας αναφέρω ένα τελευταίο σχετικό που δείχνει το κλίμα που επικρατεί με αυτή την υπόθεση εντός της κυβέρνησης. Κλήθηκε χθες ο Βορίδης να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Βάρρας από την παραίτησή του ως και σήμερα παραμένει σύμβουλος του Μητσοτάκη για τα αγροτικά. «Οταν ήρθε το “βελούδινο διαζύγιο” με τον κ. Βάρρα, με ρώτησαν για την τοποθέτησή του στην προεδρία της κυβέρνησης. Είπα τότε: “Εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του, αν όμως τον θέλετε, δεν έχω πρόβλημα”», επεσήμανε, προσθέτοντας «δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί». Εξ αυτών συμπεραίνουμε, βέβαια, ότι το Μαξίμου γνώριζε από τότε για τις συγκρούσεις μεταξύ Βορίδη και Βάρρα. Δεν γνώριζε, άραγε, και τι τις προκάλεσε;

Μπλεξίματα

Με τούτα και με τα άλλα, θυμήθηκα τον Γιώργο Μυλωνάκη. Μιας και ακούω ότι τώρα τελευταία επιχειρεί να παρέμβει και σε ζητήματα που αφορούν τη δράση των φοροελεγκτικών Αρχών. Καλό είναι, βέβαια, όσοι δεν έχουν τέτοιες αρμοδιότητες να μην εκτίθενται. Αφήστε που μπορεί να βρεθεί πάλι να καλείται να απαντά για μπλεξίματα. Η εμπειρία στη διαχείριση και την ανάμειξη στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλωστε, δεν είναι κι η καλύτερη.

Σήμα για αλλαγές στη Δικαιοσύνη

«Παράθυρο» για την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των τριών ανώτατων δικαστηρίων, ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, άφησε ο Γιάννης Μπούγας, μιλώντας σε εκδήλωση για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη στην Παλαιά Βουλή. Ο υφυπουργός έκανε μια θετική αναφορά στην πρόσφατη ρύθμιση που επέτρεψε στους δικαστές και εισαγγελείς να ψηφίσουν τους συναδέλφους τους που πρότειναν για τα ανώτατα αξιώματα των προέδρων και εισαγγελέων. «Η ρύθμιση αυτή αποτελεί το πρώτο, αλλά σημαντικό βήμα», είπε ο Μπούγας, προσθέτοντας ότι «ανοίγει ασφαλώς τον διάλογο για την αναθεώρηση του άρθρου 90 παρ. 5 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι η επιλογή στις ανώτατες θέσεις της Δικαιοσύνης γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο». Τοποθέτηση που ικανοποίησε το κοινό και τις δικαστικές ενώσεις.

Το άγαλμα και η παρεξήγηση

Μια παντελώς αχρείαστη παρεξήγηση αποσοβήθηκε τελευταία στιγμή, σχετικά με το αυριανό πρόγραμμα του Κώστα Τασούλα και την εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων στην Ακρόπολη για την επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης. Διότι ο αρχικός προγραμματισμός ήθελε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιλέγει να παραστεί αύριο σε άλλη εκδήλωση, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που είχε ανακοινωθεί για την ίδια ώρα, στο Πεδίον του Αρεως. Μάλιστα, η εν λόγω εκδήλωση του Επιμελητηρίου αφορά τα αποκαλυπτήρια του… «Αγνωστου Μικρομεσαίου» (επιτρέψτε μου τα βαφτίσια), ενός αγάλματος «που τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες της χώρας, σε ένδειξη αναγνώρισης του καθοριστικού τους ρόλου στην ελληνική οικονομία και κοινωνία». Εκεί είχε επιβεβαιωθεί η παρουσία του Τασούλα, οπότε υπήρξε η (λανθασμένη, εξ όσων με διαβεβαιώνουν) εντύπωση ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήθελε να αποφύγει να παραστεί σε αυτή του δημάρχου Χάρη Δούκα. Η λύση δόθηκε τελικά από το Επιμελητήριο, μεταφέροντας την εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων μία ώρα αργότερα.

Μια «ντρίμπλα» Ιερωνύμου με τους βοηθούς επισκόπων

Αιφνιδίασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, μιας και, πέραν της προγραμματισμένης εκλογής δύο νέων μητροπολιτών, σε Κόνιτσα και Κόρινθο, προχώρησε και στην εκλογή πέντε νέων βοηθών επισκόπων, αντί για τριών όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των τιτουλάριων μητροπολιτών και βοηθών επισκόπων σε 31. Πρόκειται, όπως μου έλεγε έμπειρη πηγή, κυριολεκτικά για μια δεύτερη, «μικρή Ιεραρχία» ενώ, για να μιλήσουμε οικονομικά, μου μετέφεραν ότι ο βασικός μισθός ενός τιτουλάριου μητροπολίτη είναι περί τα 2.200 ευρώ και ενός βοηθού επισκόπου περί τα 1.800 ευρώ. Εκκλησιαστικές πηγές εξηγούν, από την άλλη, ότι με την κίνησή του να εκλέξει 5 αντί για 3 βοηθούς επισκόπους, ο Ιερώνυμος απέφυγε τυχόν δυσφορίες για τις επιλογές προσώπων.