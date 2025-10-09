Eπίθεση στον Γρηγόρη Βάρρα για όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη την Πέμπτη ο Μάκης Βορίδης, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Μαξίμου.

«Δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί», ανέφερε με νόημα, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ επιχείρησε να αποκρούσει, τις κατηγορίες για παράνομες πράξεις, κατηγορώντας ο ίδιος τον κ. Βάρρα ότι «άφηνε τέσσερα χρόνια τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ανέφερε παράλληλα ότι τον λόγο αποπομπής του κ. Βάρρα θα τον πει στην εξεταστική επιτροπή.

Γαλάζια αλληλοκαρφώματα

«Φαντάζομαι ότι εγώ είμαι ο Μάκης» είπε στο Open ο κ. Βορίδης, αναφορικά με τις συνομιλίες που τον καίνε, για να προσθέσει: «Εγώ τους συνδικαλιστές και τους αγροτοσυνδικαλιστές τους ξέρω όλους». «Τους ξέρω όλους» επανέλαβε ερωτώμενος αν ξέρει Φραπέδες, Χασάπηδες κλπ. «Αυτό που είναι σημαντικό είναι όχι άμα τους ξέρω αλλά άμα έχουν έρθει να μου ζητήσουν κάτι παράνομιο, είναι άμα υπήρχε επικοινωνία με εμένα. Δεν επικοινώνησε μαζί μου ο άνθρωπος αυτός» είπε. (αναφερόμενος στην δικογραφία που αναφέρεται το όνομά του).

Για τις κατηγορίες ότι πείραξε διαγωνισμούς ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι ήταν «διεθνείς διαγωνισμοί» αρνούμενος τις κατηγορίες και ύστερα είπε «εγώ ως υπουργός είμαι εποπτεύων οργανισμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εποπτεύον δεν μπορώ να μιλήσω με τον διοικητή; Και αν το κάνω αυτό είναι παράβαση καθήκοντος; Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει πληρωμή θα μου πει έχεις ευθύνη. Άρα επειδή επόπτευα ήμουν παράνομες».

Στη συνέχεια είπε ότι ο Βάρρας υποστηρίζει ότι ξέραμε τις παρανομίες από το 2020, αλλά επέλεξε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη το 2024, θέτοντας το ερώτημα: «Δηλαδή, τι έκανε τέσσερα χρόνια; Γιατί δεν κατήγγειλε τη σύμβαση; Γιατί δεν υπέβαλε μήνυση;» Συμπλήρωσε δε ότι «ο Βάρρας επί χρόνια άφηνε τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεχίζονται».

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε προτείνει να μετατραπούν σε βοσκοτόπια πρόστιμα ύψους 466 εκατομμυρίων ευρώ.

«Ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε μάλιστα ότι δεν αποδέχτηκα τις ριζοσπαστικές ιδέες του. Δεν ήμουν μοντέρνος. Όμως τα 466 εκατ. ευρώ δεν υπάρχουν τότε γιατί υπήρχαν παλαιότερα πρόστιμα με αποτέλεσμα να συμψηφιστούν και έμειναν άλλα 170 εκατ. ευρώ που πήγαν στον κρατικό προϋπολογισμό. Και οι επόμενοι συνάδελφοί μου πάντως, δεν έδειξαν να γοητεύονται από την ιδέα του», είπε.

Αιχμές κατά Μαξίμου

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης άφησε σαφείς αιχμές κατά του Μεγάρου Μαξίμου, που δεν τον κάλυψε –αντιθέτως, διατήρησε τον Γρηγόρη Βάρρα στη θέση του συμβούλου του Πρωθυπουργού.

Ο ίδιος, είπε ότι, όταν επήλθε το «βελούδινο διαζύγιο», όπως είπε με τον κ. Βάρρα, ρωτήθηκε για την τοποθέτησή του στην προεδρία της κυβέρνησης. «Τότε απάντησα: “Τι πρόβλημα να έχω; Εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του, από εκεί και πέρα αν τον θέλετε, δεν έχω πρόβλημα”».

Σε ερώτηση αν τον “δείχνει” η κυβέρνηση, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι «η θέση της κυβερνήσεως στο ποινικό ζήτημα έχει διατυπωθεί με τη θέση της στην προκαταρκτική». Πρόσθεσε όμως με νόημα ότι «δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί».