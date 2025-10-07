Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, επανέλαβε ότι δεν υπήρξε καμία διαφωνία ή προστριβή με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η τοποθέτηση έγινε μετά τη διακοπή της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, όπου ο κ. Βάρρας απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Μάκη Λαζαρίδη, ο κ. Βάρρας υπογράμμισε ότι «δεν υπήρχε διαταραγμένη σχέση με τον υπουργό Μ. Βορίδη. Δεν είχα καμία διαφωνία. Δεν είχα προστριβές». Όπως σημείωσε, οι πληρωμές πραγματοποιούνταν ομαλά και δεν υπήρξαν αντιδράσεις ή εντάσεις, προσθέτοντας ότι «ουσιαστικά φύγαμε γελώντας» μετά την παραίτησή του.

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε πολιτική παρέμβαση στους ελέγχους του οργανισμού, ο πρώην πρόεδρος απάντησε αρνητικά. «Από τον ίδιο τον υπουργό, όχι ποτέ», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι είχε δεχθεί ερώτηση από τον τότε γενικό γραμματέα, κ. Στρατάκο, σχετικά με έλεγχο που αφορούσε τη σύζυγο του κ. Ξυλούρη. Όπως είπε, ο έλεγχος ήταν δειγματοληπτικός και πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Αναφορικά με την αποπομπή του, ο κ. Βάρρας απάντησε πως την απόφαση έλαβε ο κ. Βορίδης. Ερωτηθείς από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, αν θεωρεί ότι η απομάκρυνσή του συνδέεται με το γεγονός ότι «ξεκάρφωνε ανομίες», απάντησε καταφατικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πίσω από την αποπομπή του βρίσκονταν ο τεχνικός σύμβουλος του οργανισμού, η εταιρεία Neuropublic και η Γαία Επιχειρείν, με «εκτελεστή» τον τότε υπουργό.

Ο κ. Βάρρας εξήγησε επίσης πώς προέκυψε το σημείωμά του προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Όπως είπε, είχε ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πιθανό καταλογισμό και κίνδυνο άρσης της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Πήγα να ενημερώσω τον κ. Μυλωνάκη, όχι για τον οργανισμό. Εκεί μου ζήτησε να του κάνω ένα σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι έτσι προέκυψε», ανέφερε χαρακτηριστικά.