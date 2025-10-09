Στη μελέτη των 659(!) σελίδων που κατέθεσε ως γραπτό υπόμνημα στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γρηγόρης Βάρρας έχουν πέσει με τα μούτρα οι βουλευτές που συμμετέχουν σε αυτήν και τα κομματικά επιτελεία. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σχόλια και απαντήσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ – και νυν συμβούλου στο Μαξίμου – για τον Μάκη Βορίδη, καθώς και πλήθος τεχνικών στοιχείων, αλληλογραφίας με τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Neuropublic, και ντοκουμέντα που περιέλαβε για να υποστηρίξει την κατάθεσή του. Οτι, δηλαδή, είχε προειδοποιήσει εγγράφως τον τότε υπουργό για ανομίες χωρίς – όπως είπε – να εισακουστεί, πριν τελικά εξωθηθεί σε παραίτηση. Ο Βάρρας υποστηρίζει, συγκεκριμένα, πως η ανομία με τη λεγόμενη «τεχνική λύση» συνεχίστηκε παρά τις δικές του προειδοποιήσεις ότι δεν ήταν σύννομη με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, «καθότι η τεχνική λύση με σύμφωνη γνώμη εφαρμόσθηκε μόνο το 2014». Απαντώντας σε όσα είχε υποστηρίξει ο Βορίδης στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Βάρρας αναφέρει ρητώς ότι η υπογραφή του τότε υπουργού οδήγησε σε «οικονομικό αποτέλεσμα» και δικαστικό έλεγχο για κατανομή βοσκοτόπων που «δεν γίνεται με σύννομο τρόπο με βάση το περιεχόμενο της απόφασης, αλλά και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης». «Εξάλλου μόνο για το θέμα της τεχνικής λύσης κατέθετα οκτώμισι ώρες», σχολιάζει, «ανατρέξτε σε αυτά που εστάλησαν στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι εκτενή».

Τα είχε πει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Βάρρας όμως στο υπόμνημα δεν μένει μόνο εκεί. Διερωτάται αν στοιχειοθετείται «ηθική αυτουργία για διάπραξη παράνομης πράξης» για τον πρώην υπουργό «όταν με τη δύναμη της θέσης που κατέχει θέλει να επιβάλει κάτι υπέρ κάποιου άλλου κι όχι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος». Αναφερόμενος, μάλιστα, σε παρεμβάσεις τόσο στον ίδιο όσο και στη διαγωνιστική διαδικασία και σε πράξεις από τις οποίες «ωφελείται η εταιρεία Neuropublic/Γαργαλάκος σε βάρος των συμφερόντων ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης». Αποκαλύπτει δε ότι στην κατάθεσή του ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρθηκε στον ρόλο της Neuropublic στον Οργανισμό. Εκτιμώντας ότι η εξώθησή του σε παραίτηση από τον Βορίδη οφείλεται, μεταξύ άλλων, «στην προσπάθειά μου να υπάρξει διαφάνεια και υγιής ανταγωνισμός στην επιλογή τεχνικού σύμβουλου για το 2021. Καταρτίστηκε η προκήρυξη με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, κατά τρόπο που να μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι, πλην της Neuropublic».

«Δεν υπήρχε διαγωνισμός…»

Πολλά ερωτήματα για τον εν λόγω διαγωνισμό προκαλεί η απάντηση που δίνει ο Βάρρας, μέσω του υπομνήματος, σε υπαινικτική αναφορά που είχε κάνει ο Βορίδης στη Βουλή για το ότι «δεν αναφέρεται ο ίδιος στον λόγο που του ζήτησα. Σωστά; Επομένως εγώ στην παρούσα φάση θα περιοριστώ σε αυτά και θα τα διευκρινίσω με πάρα πολλή χαρά στην Εξεταστική Επιτροπή και εκεί θα διευκρινίσω και άλλα». Παραθέτω την απάντηση Βάρρα, αντιγράφοντάς την ακριβώς από το γραπτό υπόμνημα στην Εξεταστική Επιτροπή: «Είναι στα καθήκοντα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να ζητά τη διακήρυξη για τεχνικό σύμβουλο; Να κάνει παρατηρήσεις επ’ αυτής όταν μάλιστα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και με τρόπο που δεν είναι σύννομος προς τα καθήκοντα του υπουργού, να απειλεί τη διοίκηση να κάνει τις διορθώσεις κι αυτό που θέλει αυτός. Τονίζω: Ηταν μόνο μια εταιρεία που λάμβανε επί χρόνια τον διαγωνισμό του Τεχνικού Συμβούλου η εταιρεία Neuropublic, συμφερόντων Γαργαλάκου Αναστασίου». Φτάνει δε να τονίσει ότι «δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχε διαγωνισμός, ήταν για να προκηρυχθεί, η μια και μοναδική εταιρεία που γνωρίζαμε ήταν μόνο η Neuropublic… Επομένως ό,τι λεχθεί περί άλλων εταιρειών που πιθανά η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ήθελε να λάβει τον διαγωνισμό, δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν γνώριζα άλλη, ούτε είχα τη δυνατότητα να ξέρω πόσες άλλες θα συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό».

«Θα σου πάρω το κεφάλι…»

Τέλος, πληροφορούμαι ότι από την αντιπολίτευση θα ζητηθεί η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των Βάρρα και Βορίδη στην Εξεταστική Επιτροπή (αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 13). Φαντάζομαι εκεί θα τεθούν ερωτήματα και για την καταγγελία του Βάρρα για συζήτηση που είχαν επί του παραπάνω θέματος: «Μου έκανε εντύπωση και τον ρώτησα τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά δεν έλαβα απάντηση γιατί δεν υπήρξε από μεριάς του το ενδιαφέρον για διαγωνισμό σε κοντινή περίοδο από τον εν λόγω, που ήταν κοντά στα 4 εκατ. ευρώ. Και έχεις τόση σπουδή σε διαγωνισμό 1,2 εκατ. ευρώ που πάντα ήταν ο μοναδικός, δηλαδή μονοπωλιακή σχέση της Neuropublic, συμφερόντων Γαργαλάκου Αναστασίου. Ελαβα μόνο στεγνή απάντηση “θα κάνεις αυτό που λέω εγώ, αλλιώς θα σου πάρω το κεφάλι”, με χαρακτηριστική κίνηση της χειρός του. “Θα έρθει άλλος και θα κάνει αυτό που θα του πω”. Ετσι αντιλαμβανόταν τη διοίκηση».