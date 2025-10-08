Στο «κάδρο» της (επεισοδιακής) κατάθεσης του Γρηγόρη Βάρρα, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (2019-2020), βρέθηκαν ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, ο διευθυντής του γραφείου του Θεοδόσης Αθανασάς, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Γιώργος Στρατάκος και ο τεχνικός σύμβουλος Neuropublic. Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε όσα αναφέρει στο πολυσέλιδο ενημερωτικό σημείωμα προς τον Μυλωνάκη, όπου καταλόγιζε στον Βορίδη ότι ζήτησε την παραίτησή του «γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες».

«Αυτές τις ανομίες ο κ. Βορίδης θέλησε να συνεχιστούν και σας εκπαραθύρωσε, σωστά;», ρωτήθηκε. «Συμφωνώ», απάντησε κάθετα. Οπως ανέφερε «αποπέμφθηκα με απαίτηση Neuropublic και Gaia Επιχειρείν και με εκτελεστή τον Βορίδη», υποστηρίζοντας πως «υπήρξε απαίτηση και πίεση από τον Βορίδη και τον διευθυντή του γραφείου του για την παραίτησή μου». «Ηθελαν να κάνω μια άστοχη και κακιά πληρωμή ώστε να πάνε στον Πρωθυπουργό (σ.σ. με τον οποίο γνωρίζεται από το 2000) και ο Βορίδης και να πούνε “κοίτα να δεις πρόεδρε ο δικός σου τα έκανε μαντάρα”», κατέθεσε. Σημείο-τομή στην κόντρα με τον Βορίδη ήταν η διακήρυξη για νέο τεχνικό σύμβουλο που ανέβασε στη διαβούλευση. «Απαιτούσε το λόγο γιατί και πώς την ανέβασα», είπε για τον πρώην υπουργό, διερωτώμενος «πώς ορίζεται η παράβαση καθήκοντος;», ενώ εμφάνισε τον Βορίδη να τον είχε προειδοποιήσει πως «θα σου πάρουν το κεφάλι».

Στον ίδιο απέδωσε «παρεμβατικό και εξουσιαστικό χαρακτήρα», ενώ μίλησε για προνομιακές σχέσεις του υπουργού και του διευθυντή του γραφείου του με Neuropublic και Gaia Επιχειρείν. Ανέφερε, πάντως, ότι ο ίδιος δεν δέχθηκε καμία πολιτική παρέμβαση προσωπικά από τον Βορίδη σε θέματα διερεύνησης των ΑΦΜ.

Οσον αφορά τον Στρατάκη, είπε ότι είχε δεχθεί παρεμβάσεις στο έργο του όταν τον κάλεσε για να τον ρωτήσει «για ποιον λόγο ελέγχεται η γυναίκα του κ. Ξυλούρη;» και όταν εκείνος μίλησε με τον υπεύθυνο των ελέγχων στην Κρήτη εκείνος του απάντησε: «Γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος και πείτε στον γενικό γραμματέα να μην ανακατεύεται». Περιγράφοντας τις πιέσεις που φέρεται να δεχόταν είπε: «Πίεζαν φύγε, φύγε, φύγε τώρα. Αυτό δεν το έκαναν σε πολιτικό αντίπαλο. Κράτησαν τον Καπρέλη για να κάνει κατανομή εθνικού αποθέματος, πράγμα που δεν έκανα εγώ», σημείωσε. Παρά το χάσμα με τον Βορίδη υποστήριξε πως όταν του ζήτησε την παραίτησή του «φύγαμε χαμογελαστοί, ενώ παρότι λίγες ημέρες αργότερα αποσπάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ως σύμβουλος για θέματα πρωτογενούς τομέα, σημείωσε πως ουδέποτε ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τη σύγκρουση με τον Βορίδη. «Δεν ασχολιόμουν με θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ, άρα δεν ρωτήθηκα από τον Πρωθυπουργό ποτέ όσο παράξενο και αν ακούγεται», είπε.

Στο Μέγαρο Μαξίμου – με ρόλο συμβούλου – ο Βάρρας παραμένει ως σήμερα. Ετσι ενημέρωσε τον Μυλωνάκη για τους καταλογισμούς που έρχονταν από την Ευρώπη «και μέσα στην κουβέντα μου λέει “δεν μας κάνεις ένα σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξέρεις κάποια πράγματα;”». Ετσι, προέκυψε το ενημερωτικό σημείωμα 43 σελίδων. Ο Βάρρας προσήλθε στην Εξεταστική χωρίς την πρόθεση να απαντήσει σε ερωτήσεις. Μετά την εισήγησή του κατέθεσε ένα υπόμνημα 659 σελίδων και ενημέρωσε ότι δεν θα δεχθεί ερωτήσεις (επικαλέστηκε τον κίνδυνο έκθεσής του ως μάρτυρα στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) και όταν κατέστη σαφές ότι δεν είναι στη δική του ευχέρεια αν θα εξεταστεί ή όχι από τα μέλη της επιτροπής, καθώς εγείρονται ζητήματα που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας (ακόμα και αυτόφωρη διαδικασία), απάντησε διεξοδικά στις ερωτήσεις που του τέθηκαν.

Βορίδης: «Θεωρητική κατασκευή χωρίς υπόβαθρο»

Σχολιάζοντας αργότερα την κατάθεση Βάρρα, ο Βορίδης με ανάρτησή του έκανε λόγο για «θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο» κατηγορώντας τον ότι δεν ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησε την παραίτησή του. «Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα; Και, ασφαλώς, ουδείς εξ αυτών που επικαλείται ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του», δήλωσε. Οσον αφορά τον ισχυρισμό Βάρρα ότι αποπέμφθηκε προκειμένου να μην αποκαλύψει παρανομίες, ο Βορίδης διερωτήθηκε: «Ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν με είχε ενημερώσει; Ή την προκήρυξη του τεχνικού συμβούλου που διενεργήθηκε επί Θεοφάνη Παππά, προσβλήθηκε από τη Neuropublic και τελικώς κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη;». Οπως τονίζει ο Βορίδης «η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να τη δικαιολογήσει» (την παραίτησή του).

«Ψευδείς ισχυρισμοί»

Σε διάψευση των καταγγελιών Βάρρα προχώρησε χθες το βράδυ και η εταιρεία Neuropublic, κάνοντας λόγο για «ψευδείς, ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς» και δηλώνοντας ότι επιφυλάσσεται να κινηθεί νομικά.