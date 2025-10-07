Επεισοδιακά άρχισε η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος ζήτησε αντί κατάθεσης στην εξεταστική επιτροπή να παραδώσει ένα υπόμνημα 1500 σελίδων.

Τελικά, μετέβαλλε άποψη και απάντησε στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, κάποιες φορές με αντιφατικά μηνύματα. Αν και όπως είπε ήταν βελούδινο το διαζύγιο του με τον Υπουργό Μάκη Βορίδη, εντούτοις έδειξε τον πρώην υπουργό ως υπεύθυνο της αποπομπής του.

Το εθνικό απόθεμα

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού υποστήριξε ότι μόλις είδε την κατάσταση με το εθνικό απόθεμα θέλησε να την αλλάξει, προκαλώντας ελέγχους σε 4.800 ΑΦΜ.

Και ενώ ήταν ενεργός ο έλεγχος και είχε συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο στις 11 Νοεμβρίου του 2020, μία ημέρα νωρίτερα του κοινοποιήθηκε η απομποπή του. Μάλιστα έβαλε στο στόχαστρο του την διαχειρίστρια εταιρία Neuropublic, αρμόδια για τις αιτήσεις των αγροτών.

«Ηθελαν να κάνω μία λάθος πληρωμή»

«Ήθελαν να κάνω μία λάθος πληρωμή, ώστε να πουν στον Πρωθυπουργό, και ο Βορίδης, ότι τα έκανα μαντάρα. Το κέρδος θα ήταν η παραμονή του τεχνικού συμβούλου μέσα στον οργανισμό. Η αποπομπή μου ήταν κατ’απαίτηση της εταιρίας Neuropublic με εκτελεστή τον Υπουργό», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση

«Η Κυβέρνηση που στήριξε και κάλυψε τον πρώην Υπουργό της εμποδίζοντας την Βουλή να συγκροτήσει προανακριτική επιτροπή είναι βαριά εκτεθειμένη», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σε ερώτηση της Νέας Δημοκρατίας για το εάν ο ίδιος ο Μάκης Βορίδης του ζήτησε ποτέ να παρέμβει για κάποιο ΑΦΜ ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι είχε δεχθεί ενόχληση από τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου για συγγενικό πρόσωπο του περιβόητου φραπέ.

Σημείωμα στον Μυλωνάκη

Όσο για εσωτερικό σημείωμα που έδωσε στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι του ζητήθηκε από τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού ενόψει του καταλογισμού του προστίμου από την Ε.Ε.

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτέθηκαν εκ νέου καθώς επιβεβαιώθηκαν πλήρως όσα είπε ο κ. Μυλωνάκης στη Βουλή σχετικά με την ενημέρωση που είχε ζητήσει τον Ιούνιο του 2025 από τον κ. Βάρρα, νυν σύμβουλο της κυβέρνηση, για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων», αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Ο Γρηγόρης Βάρρας στην πολύωρη κατάθεσή του υποστήριξε ότι ουδέποτε ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ούτε κλήθηκε ούτε ρωτήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου.