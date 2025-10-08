Το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό θα πραγματοποιήσει στα τέλη Νοεμβρίου ο Πάπας Λέων ΙΔ’, με προορισμούς την Τουρκία και τον Λίβανο, αποστολή που θέλει να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης προς τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής σε μια εποχή εντάσεων και διώξεων αλλά και ενότητας, με έντονο συμβολισμό για τον δια-εκκλησιαστικό διάλογο. Στην Αγκυρα και την Κωνσταντινούπολη ο Ποντίφικας θα συναντηθεί με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ στη Νίκαια θα παραστεί στους εορτασμούς για τα 1.700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Η επίσκεψη στον Λίβανο θα κορυφωθεί με συναντήσεις με τις πολιτικές και εκκλησιαστικές Αρχές της χώρας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του νέου Πάπα ως φωνή συμφιλίωσης και ελπίδας στη δοκιμαζόμενη περιοχή. Τα ταξίδια στο εξωτερικό έχουν καταστεί σημαντικό μέρος του σύγχρονου παπισμού, καθώς οι Πάπες επιδιώκουν να συναντούν τοπικές καθολικές κοινότητες, να διαδίδουν την πίστη και να ασκούν διεθνή διπλωματία, ενώ τα πρώτα τους ταξίδια είναι ενδεικτικά για τα ζητήματα που θέλουν να αναδείξουν.

Οπως δήλωσε χθες ο Ματέο Μπρούνι, εκπρόσωπος του Βατικανού, «αποδέχθηκε την πρόσκληση των αρχηγών κρατών και των εκκλησιαστικών Αρχών» στην Τουρκία και τον Λίβανο. Στην Τουρκία θα βρεθεί από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου και στον Λίβανο από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου.

Η επιλογή της Τουρκίας, όπου θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο – πνευματικό ηγέτη των 260 εκατομμυρίων ορθοδόξων του κόσμου – για την 1.700ή επέτειο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια, υπογραμμίζει τη βούλησή του να ενισχύσει τον οικουμενικό διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων. Πρόκειται για μια μεγάλη πρώιμη εκκλησιαστική σύνοδο η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, το σημερινό Ιζνίκ.

«Είναι βαθιά συμβολικό το γεγονός ότι ο Πάπας Λέων θα επισκεφθεί τον Πατριάρχη στο πρώτο του επίσημο ταξίδι» δήλωσε στο Reuters ο ιερέας Τζον Χρυσάφγης, σύμβουλος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Από τότε που εξελέγη Ποντίφικας, ο Λέων έχει κάνει την ειρήνη και τον διάλογο κεντρικά θέματα στις ακροάσεις και στις ομιλίες του προς τους πιστούς. Εχει επίσης δεσμευθεί να προωθήσει ενεργά την πνευματικότητα και τις παραδόσεις των Ανατολικών Καθολικών Εκκλησιών – των καθολικών κοινοτήτων με ρίζες στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη που έχουν υποφέρει για δεκαετίες από διώξεις και πολέμους. Ο πρώτος Πάπας από τη Βόρεια Αμερική αναμένεται να μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί σε όλη την περιοχή και να απευθύνει έκκληση για ειρήνη. Την Κυριακή δήλωσε ότι ελπίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα να φτάσει σύντομα στα «επιθυμητά αποτελέσματα».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν – μαρωνίτης και πρώην στρατηγός – είχε προσκαλέσει τον Λέοντα να επισκεφθεί τη χώρα κατά τη συνάντησή τους στο Βατικανό τον Ιούνιο. Τότε συζήτησαν «την αναγκαία και επείγουσα ανάγκη να προωθηθεί η ειρήνευση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή». Ο Λίβανος είναι κατά πλειοψηφία μουσουλμανική χώρα, αλλά αναγνωρίζει επίσημα 18 θρησκευτικές κοινότητες – ανάμεσά τους 12 χριστιανικά δόγματα – και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χριστιανών στη Μέση Ανατολή, σε πληθυσμό περίπου έξι εκατομμυρίων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων περίπου δύο εκατομμυρίων σύρων προσφύγων. Ο Βενέδικτος ΙΣΤ’ ήταν ο τελευταίος Πάπας που επισκέφθηκε τον Λίβανο, το 2012.

Δημοσίευμα της «Guardian» υπενθυμίζει ότι ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πραγματοποίησε περισσότερα από 40 ταξίδια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της 12ετούς παποσύνης του, είχε επίσης προγραμματίσει να επισκεφθεί και τις δύο χώρες φέτος, αλλά δεν κατέστη δυνατό λόγω προβλημάτων υγείας.

Λίγο μετά την εκλογή του, ο Πάπας Λέων έλαβε πρόσκληση στον Λευκό Οίκο από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόσκληση παραδόθηκε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντι. Βανς, κατά την επίσκεψή του στο Βατικανό. Σε βίντεο της συνάντησης, ο Πάπας, που γεννήθηκε στο Σικάγο, τοποθετεί την πρόσκληση στο γραφείο του και ακούγεται να λέει «κάποια στιγμή».