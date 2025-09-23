Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τόνισε την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό, καταδικάζοντας τον «βάναυσο και επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας». Ο ίδιος εξέφρασε την προσδοκία για μια «νικηφόρα ειρήνη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ειρήνη στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε πρόσκληση στον Οικουμενικό Πατριάρχη να επισκεφθεί την Ουκρανία, επισημαίνοντας τον ρόλο της πνευματικής και ηθικής ενίσχυσης που προσφέρει η παρουσία του Φαναρίου, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει σχεδόν τρία χρόνια ρωσικής εισβολής.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσέφερε στον Ουκρανό Πρόεδρο ένα βιβλίο για την Ουκρανία, το οποίο συνέγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης οι μητροπολίτες Λαοδικείας Θεοδώρητος και Σηλυβρίας Μάξιμος, ο Μέγας Εκκλησιάρχης και διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου Αέτιος, καθώς και ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Καρλούτσος. Από την ουκρανική πλευρά συμμετείχαν υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη.