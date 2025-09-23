Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι συζήτησε ζητήματα που αφορούν τις προμήθειες όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό απεσταλμένο, Κιθ Κέλογκ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, “ενημέρωσα τον κ. Κέλογκ για την κατάσταση στο μέτωπο και τα αποτελέσματα της επιχείρησης αντεπίθεσης κοντά στη Ντομπροπίλια και το Ποκρόβσκ. Παράλληλα, συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ”.