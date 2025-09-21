Την αλληλεγγύη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα εξέφρασε ο πάπας Λέων ΙΔ’, κατά το τέλος της κυριακάτικης προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Ο ποντίφικας τόνισε πως «δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ειρήνης στην περιοχή.

Απευθυνόμενος σε εκπροσώπους καθολικών ενώσεων, οι οποίοι βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου κρατώντας πανό με το μήνυμα «Ειρήνη για τη Γάζα», ο πάπας χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες που εκφράζουν στήριξη και αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε αυτή τη μαρτυρική γη.

«Το επαναλαμβάνω: δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση», δήλωσε ο ποντίφικας, εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων πιστών. Ο ίδιος επεσήμανε πως «οι λαοί έχουν ανάγκη ειρήνη», μεταφέροντας μήνυμα συμφιλίωσης και ελπίδας για την ευρύτερη περιοχή.