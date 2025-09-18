Ο πάπας Λέων ΙΔ’ υπογράμμισε πως είναι απίθανο να υπάρξει μεταβολή στις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας όσον αφορά τον γάμο και τη σεξουαλικότητα στο άμεσο μέλλον. Η δήλωση αυτή περιέχεται σε νέο βιβλίο που βασίζεται σε συνέντευξη του ποντίφικα και κυκλοφορεί από σήμερα στο Περού. Παράλληλα, ο Λέων διευκρίνισε ότι «η Καθολική Εκκλησία παραμένει ανοικτή σε όλους, όπως είχε πει και ο πάπας Φραγκίσκος».

Εκτενέστερα, ο πάπας ανέφερε πως, κατά τα λεγόμενα και του πάπα Φραγκίσκου, ο γάμος ορίζεται ως μια οικογένεια που απαρτίζεται από έναν άνδρα και μία γυναίκα, με επίσημη δέσμευση και την ευλογία του μυστηρίου. Ο Λέων επιπλέον σημείωσε πως «δεν θεωρεί πιθανό να επιτραπεί στις γυναίκες να υπηρετήσουν την Εκκλησία της Ρώμης ως διάκοι», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική στάση του Βατικανού σε ζητήματα φύλου και ρόλων στην Εκκλησία.

Θέση του Βατικανού για την κρίση στη Γάζα

Σε ερώτηση για την κρίση στη Γάζα, ο πάπας Πρέβοστ επισήμανε ότι «η λέξη γενοκτονία χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα», ωστόσο διευκρίνισε πως, επισήμως, «η Αγία Έδρα θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει σχετική δήλωση αυτή τη στιγμή». Σύμφωνα με τον Άγιο Πατέρα, «το μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο, ιδίως για τα παιδιά, τα οποία υποφέρουν λόγω της φτώχειας και της πείνας», αναδεικνύοντας τις ανθρωπιστικές ανησυχίες του Βατικανού.

Αντιδράσεις για τη στάση απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιταλικού Τύπου, οι νεότερες τοποθετήσεις του πάπα γύρω από την οικογένεια και τη σεξουαλικότητα ερμηνεύονται ως αναφορά στη σχέση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Σεπτεμβρίου, οργανώσεις καθολικών ΛΟΑΤΚΙ+ πιστών πραγματοποίησαν προσκύνημα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, με αφορμή το Άγιο Έτος που γιορτάζεται φέτος στις καθολικές ενορίες παγκοσμίως.

Αξιοσημείωτο είναι ότι χθες, ο συντηρητικός Γερμανός καρδινάλιος Γκέρχαρντ Μίλερ δήλωσε πως, «ο Θεός, βάσει του βιβλίου της Γένεσης, ευλόγησε τον γάμο μεταξύ ανδρός και γυναικός», προσθέτοντας πως «δεν μπορεί να ευλογηθεί η αμαρτία», υποστηρίζοντας έτσι με έμφαση το παραδοσιακό δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας.