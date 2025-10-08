Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στο Παρίσι, λόγω των τεράστιων πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων που έκαναν τον Εμανουέλ Μακρόν να «δραπετεύσει» για λίγο από το Προεδρικό Μέγαρο και…. ανεβάζοντας τους γιακάδες από το κομψό, μπλε παλτό του να κάνει μια βόλτα περπατώντας, και όχι με την αστραφτερή, τεθωρακισμένη του λιμουζίνα. Ακριβώς όπως όλοι οι κοινοί θνητοί.

Ετσι, για να ξεσκάσει και να μπορέσει να σκεφτεί μόνος, μακριά από συμβούλους, πολιτικούς φίλους και αντιπάλους, κυρίως όμως την «αυταρχική» (όπως έδειξαν τελικά τα πράγματα) σύζυγό του Μπριζίτ. Πού είναι τελικά πιο ωραία να κάνει κανείς βόλτες στην Πόλη του Φωτός; Προσωπικά, στη Rue du Faubourg St. Honore, στην Avenue Montaigne, στη Rue de Rivoli, δίπλα στο Λούβρο. Η γαλλική πρωτεύουσα για τους τουρίστες παραμένει λαμπερή παρά τα προβλήματα. Πάρα πολλοί επισκέπτες για το fashion week, αλλά και κάλεσμα με εκθαμβωτικό χρυσό «touch».

Ο ελληνικός, διεθνούς φήμης όμως, οίκος κοσμημάτων Zolotas γιόρτασε α λα γαλλικά τα 130 του χρόνια στο εμβληματικό Hôtel Marcel Dassault, στην καρδιά του «Χρυσού Τριγώνου» στο Παρίσι. Η μαγική εικονογραφία της ζωφόρου του Παρθενώνα κοσμούσε τη διαδρομή του χώρου, όπου τριάντα βιτρίνες αποκάλυπταν περισσότερα από εκατό κοσμήματα, νέες δημιουργίες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, πλάι σε εμβληματικά κοσμήματα, εκφράσεις της δημιουργικής κληρονομιάς του οίκου. Τα επετειακά κοσμήματα θα ταξιδέψουν από το Παρίσι στην Αθήνα τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο των εορτασμών της ιστορικής επετείου του οίκου Zolotas.