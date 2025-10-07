Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω της βαθύτατης πολιτικής κρίσης που διανύει η Γαλλία.

«Δεν είμαι υπέρ μιας άμεσης και βίαιης παραίτησης… αλλά [ο πρόεδρος] πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία», δήλωσε ο Φιλίπ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Ο Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν που υπηρέτησε από το 2017 έως το 2020, δήλωσε ότι ο πρώην προϊστάμενός του πρέπει να «ανακοινώσει ότι θα οργανώσει πρόωρες προεδρικές εκλογές» μόλις η Γαλλία εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος — δίνοντας χρόνο για μια σωστή προεκλογική εκστρατεία μετά το χάος που προκάλεσε η παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα, μόλις 14 ώρες μετά τον διορισμό των βασικών υπουργών. Ήταν η τρίτη κυβέρνηση που κατέρρευσε μέσα σε ένα χρόνο.

Ο Φιλίπ έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να υποβάλει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε να προκριθεί στον δεύτερο γύρο και να αντιμετωπίσει όποιον υποψήφιο από το ακροδεξιό Εθνικό Ράλι συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Εάν ο Μακρόν παραιτηθεί αμέσως, θα πρέπει να διεξαχθούν νέες προεδρικές εκλογές εντός 20 έως 35 ημερών. Η θητεία του προβλέπεται να λήξει το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Σύμφωνα με έναν κεντρώο πολιτικό, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στο Politico, ο Φιλίπ βρισκόταν υπό αυξανόμενη πίεση από το εσωτερικό του κόμματός του, το Horizons, το οποίο ίδρυσε το 2021 και συνεργάστηκε με τον Μακρόν. Αρκετοί σύμμαχοι προέτρεπαν τον Φιλίπ να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να αποστασιοποιηθεί από τον Μακρόν.

Οι δηλώσεις του Φιλίπ είναι η τελευταία ένδειξη ότι οι σύμμαχοι του Μακρόν από το πολιτικό κέντρο «εγκαταλείπουν το πλοίο», μετά την απώλεια των θέσεών τους από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί και τους δύο άμεσους προκατόχους του, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ, οι οποίοι προσπάθησαν να πείσουν ένα κοινοβούλιο σε αδιέξοδο να συμφωνήσει σε περικοπές δαπανών δισεκατομμυρίων ευρώ, απαραίτητες για την εξισορρόπηση των οικονομικών της Γαλλίας.

Ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, ο Γκαμπριέλ Ατάλ – οποίος τώρα είναι επικεφαλής του πολιτικού κόμματος του προέδρου – δήλωσε ότι «δεν καταλαβαίνει πλέον» τις αποφάσεις του προέδρου και τον κατηγόρησε ότι «θέλει να παραμείνει στην εξουσία» παρά το γεγονός ότι έχασε τις πρόωρες εκλογές που ο ίδιος προκήρυξε πέρυσι.

Αφού δέχτηκε την παραίτηση του Λεκορνί, ο Μακρόν του ζήτησε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις μέχρι την Τετάρτη, με την ελπίδα να επιτευχθεί μια συμφωνία διακυβέρνησης.

Μια έρευνα της έγκριτης εταιρείας δημοσκοπήσεων Elabe που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι το 51% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η παραίτηση του Μακρόν θα βοηθούσε στην εξομάλυνση της πολιτικής κατάστασης στη Γαλλία, ενώ το 26% δήλωσε ότι θα επιδείνωνε την κατάσταση και το 23% δεν εξέφρασε γνώμη.

Πηγή: Politico