Με το «Πίρι Ρέις» να έχει ρίξει άγκυρα στο Κουσάντασι, απέναντι από τη Σάμο, έχοντας πλεύσει στα περισσότερα από τα 22 σημεία που είχε εξαγγείλει η Αγκυρα με την παράνομη Navtex, η οποία λήγει στις 14 Οκτωβρίου, όλα δείχνουν πως βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση του ταξιδιού του στο Αιγαίο, καθώς σύμφωνα με την εκτίμηση στρατιωτικών πηγών, επιτέλεσε την αποστολή του, που δεν ήταν άλλη από την υπενθύμιση των ορίων της «Γαλάζιας Πατρίδας» μέσα στη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Παρά και τις πρόσφατες δηλώσεις-απειλή του τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για χρήση στρατιωτικών μέσων αν αποτύχει η διπλωματία, η τοποθέτηση του έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη (ρ/σ «ΣΚΑΪ») εστίασε στη νομική πλευρά της πλεύσης του «Πίρι Ρέις», τονίζοντας πως «πρόκειται για μια έρευνα επιφανείας. Δεν καταλαμβάνει ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο δεν αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο. Εκείνο το οποίο πράγματι είναι αντίθετο στους διεθνούς κανονισμούς, είναι ότι εξεδόθη Νavtex εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία απαντήθηκε αμέσως με αντι-Νavtex. Αρα η ίδια η έρευνα δεν μας επηρεάζει και το παρακολουθούμε και πάρα πολύ στενά».

Την ίδια στιγμή ωστόσο με την αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος» σε εξέλιξη σημειώθηκε η πρώτη παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου από οπλισμένο ζεύγος μαχητικών F-16, μετά από 31 μήνες. Οπλισμένο ζευγάρι μαχητικών της Τουρκίας είχε ξαναμπεί στο FIR Αθηνών την 1η Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας όμως τότε απλά παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας καθώς δεν είχε πετάξει και μέσα από τα 10 ναυτικά μίλια του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Σύμπλεγμα της Μεγίστης.

Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο με οποίο γνωστοποιεί πως για την εκτέλεση των σεναρίων της αεροναυτικής άσκησης έχουν κινητοποιηθεί 92 πλοία και 66 αεροσκάφη και ελικόπτερα σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

Στο πλαίσιο της άσκησης μάλιστα θα διενεργηθούν και αποβατικά σενάρια, αλλά και σενάρια ναυτικής αποκοπής του Συμπλέγματος της Μεγίστης με τη χρήση μονάδων επιφανείας, υποβρυχίων και όπως φάνηκε και από τη χθεσινή παραβίαση και μαχητικών και φυσικά από τις περιοχές ανατολικά και δυτικά του Καστελλορίζου που έχουν δεσμευτεί από την Αγκυρα για την άσκηση.

Aύξηση στην ένταση

Στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στα «ΝΕΑ» εκτιμούν σε συνδυασμό και με τις πρόσφατες δηλώσεις Φιντάν πως το επόμενο χρονικό διάστημα ενδέχεται να παρατηρηθεί αύξηση στην ένταση από την πλευρά της Τουρκίας, που θα φτάσει στο «κόκκινο» εάν και εφόσον η Αθήνα αποφασίσει να κινηθεί ανατολικά της Κάσου για τις μετρήσεις και την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, κάτι για το οποίο, όπως αποκάλυψαν «ΤΑ ΝΕΑ», οι ένοπλες δυνάμεις «έτρεξαν» και σχετικά σενάρια στην πρόσφατη άσκηση «Παρμενίων».

Ισως δεν είναι τυχαίο πως η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον υπουργό «Πολέμου», όπως έχει μετονομαστεί στο πλαίσιο της προεδρίας Τραμπ το υπουργείο Αμυνας, πριν ξεκινήσει το ταξίδι της για την Αθήνα τις επόμενες ημέρες.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, στο υπουργείο Εξωτερικών έχουν την πεποίθηση πως και η συνάντηση του έλληνα πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο θα γίνει, και καμιά αμερικανική παρέμβαση δεν θα χρειαστεί, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να τονίζει με έμφαση ότι «δεν τη χρειαζόμαστε αυτή την πρωτοβουλία». «Εχουμε καταφέρει δύο χρόνια να έχουμε έναν διάλογο – με τα θετικά του ή τα αρνητικά του, όπως το βλέπει κανείς – που όμως έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα διαβουλευτικό πνεύμα και να μην έχουμε μείζονες κρίσεις σε μια εποχή που είναι η πιο σκληρή για τη διεθνή διπλωματία» ήταν το δικό του μήνυμα.