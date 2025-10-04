Το Πίρι Ρέις βγήκε από το λιμάνι της Σμύρνης και ξεκίνησε την πορεία του στο Αιγαίο. Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX στην οποία αναφέρονται όλα τα σημεία που έχει προγραμματίσει να πλεύσει το τουρκικό σκάφος.

Το πλοίο πλέει αυτές τις ώρες κατά μήκος των μικρασιατικών ακτών, με προορισμό τον πρώτο από τα 22 συνολικά σημεία που πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες με βάση την παράνομη τουρκική NAVTEX.

Βρίσκεται συγκεκριμένα στον κόλπο Ξηρού.

Υπενθυμίζεται πως η Αθήνα έχει αντιδράσει λέγοντας πως πολλά από αυτά τα σημεία βρίσκονται μέσα σε δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Τα επιτελεία στην Αθήνα αναμένουν τη Δευτέρα την έξοδο του τουρκικού στόλου αλλά και πώς θα κινηθεί το πλαίσιο της άσκησης «Θαλασσόλυκος».

Μητσοτάκης από Αμοργό: Άσκηση κυριαρχίας τα θαλάσσια πάρκα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις αναφορικά με το θέμα των θαλάσσιων πάρκων επισημαίνοντας:

«Τονίζω ότι αυτή η ζώνη προστασίας, η οποία αφορά την άσκηση κυριαρχίας της πατρίδας μας, αφορά δηλαδή τις περιοχές εντός των χωρικών μας υδάτων, είναι μία πρωτοβουλία περιβαλλοντική».