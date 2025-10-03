Με την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belharra να παίρνει την έγκριση της Βουλής με αυξημένη πλειοψηφία μαζί με την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων σε αναβαθμισμένο επίπεδο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει στον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στην ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα δανείων για την ευρωπαϊκή άμυνα του κανονισμού SAFE της Ε.Ε. όσο η Άγκυρα απειλεί με casus belli, η Τουρκία απειλεί και πάλι με έξοδο του Πίρι Ρέις στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο για έρευνες σε 22 σημεία εκ των οποίων τα περισσότερα είναι σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.

«Εκδόθηκε αντι-Navtex και δεν νομίζω πως χρειάζεται να κινδυνολογούμε και να εκπέμπουμε ανησυχία. Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο έλεγχο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η άσκηση «Θαλασσόλυκος»

Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά και η τουρκική άσκηση «Θαλασσόλυκος» και η ανησυχία στα επιτελεία είναι μήπως κάποια από τα πολεμικά πλοία της Τουρκίας συνοδεύσουν το Πίρι Ρέις, στέλνοντας έτσι συμβολικό μήνυμα για το status quo στο Αιγαίο, όπως το εκλαμβάνει η Άγκυρα.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκία αναφέρθηκε σε επικείμενη αποστολή του νέου γεωτρύπανου στην Ανατολική Μεσόγειο και την Λιβύη:

«Πρόκειται να μπει σε παραγωγή και, ελπίζουμε, το νέο μας γεωτρύπανο, το οποίο έφτασε στην Τουρκία πριν από δύο ημέρες, έχει φτάσει στη Μεσόγειο. Θα υπάρχουν πέντε στη Μαύρη Θάλασσα. Θα υπάρχουν πέντε. Ναι. Μέχρι τις αρχές του έτους. Στη Μεσόγειο, ή ας πούμε εκτός Μαύρης Θάλασσας. Όχι μόνο στη Μεσόγειο. Στη Λιβύη».

Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Παρμενίων»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ολοκλήρωσαν την άσκηση «Παρμενίων» στην οποία δοκιμάστηκε πληθώρα απαιτητικών σεναρίων με τουλάχιστον 280 εξόδους μαχητικών και αερομεταφορές ειδικών δυνάμεων, στέλνοντας μήνυμα ισχύος και αποτροπής.