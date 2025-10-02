Σε νέα πρόκληση προχωρά η Τουρκία λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς βγάζει στο Αιγαίο το ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις».

Η νέα Navtex που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στη Σμύρνη, αναφέρει ότι το «Πίρι Ρέις», θα βγει από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου για έρευνες στο βόρειο Αιγαίο, με κατεύθυνση δυτικά της Χίου και της Λέσβου. Η Αθήνα προς το παρόν δεν έχει εκδώσει κάποια Navtex για την ίδια περιοχή και το ίδιο χρονικό διάστημα, ως είθισται μεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο θα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού σκάφους και παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν λίγο καιρό που η Τουρκία εξέδωσε και πάλι Navtex μέσω του σταθμού της Σμύρνης, ανακοινώνοντας την πρόθεση ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο, η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα με την έκδοση Navtex, επισημαίνοντας ότι η τουρκική ανακοίνωση δεν έχει ισχύ, καθώς αναφέρεται σε περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, δεν βγήκε τελικά για έρευνες.