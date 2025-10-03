Καταγράφοντας ακόμη μία πρόκληση στο πεδίο, η Άγκυρα εξέδωσε χθες βράδυ νέα NAVTEX για έξοδο του ερευνητικού σκάφους «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την οδηγία που εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία Σμύρνης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιήσει έρευνες από αύριο 4 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου δυτικά της Χίου και της Λέσβου. Όπως επιβεβαίωναν χθες αρμόδιες πηγές, μέρος των τμημάτων που δεσμεύει η τουρκική NAVTEX είναι εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Αμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας η οποία αντέδρασε με anti-ΝAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό της Λήμνου. Στην ελληνική anti-NAVTEX αναφερόταν ρητά πως «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός έχει εκδώσει NAVTEX που αναφέρεται σε επιστημονική έρευνα, μέρος της οποίας είναι μη εξουσιοδοτημένη, καθώς οι σχετικές θέσεις είναι εντός της ελληνικής ΑΟΖ». Επιπλέον, η ελληνική anti-NAVTEX τόνιζε ότι «ορισμένες από αυτές τις θέσεις εμπίπτουν στην ελληνική περιοχή υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο Σταθμός NAVTEX Λήμνου είναι η μόνη αρμόδια αρχή για την εκπομπή μηνυμάτων NAVTEX σε αυτήν».

Όπως κατέστη σαφές, η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά και από κατάσταση ετοιμότητας τις κινήσεις της γείτονος καθώς και την πορεία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους.

Προ ημερών είχε προχωρήσει ξανά η Άγκυρα σε έκδοση NAVTEX μέσω του σταθμού της Σμύρνης, ανακοινώνοντας πρόθεση ερευνών και πάλι από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο. Τότε η Αθήνα είχε και πάλι απαντήσει άμεσα με την έκδοση NAVTEX επισημαίνοντας ότι η τουρκική ανακοίνωση δεν έχει ισχύ, καθώς αναφέρεται σε περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, τελικά, δεν είχε βγει τότε για έρευνες. Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη η άσκηση «Παρμενίων», η οποία ωστόσο θα ολοκληρωθεί σήμερα.