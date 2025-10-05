Εν μέσω πρωτοφανών παραβιάσεων του εναερίου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και κλιμακούμενων υβριδικών επιθέσεων, που αποδίδονται ανοιχτά ή σιωπηρά στην εισβολέα στην Ουκρανία, Ρωσία, οι ηγέτες των «27» συζήτησαν πολλά, διαφώνησαν στα βασικά και «έφυγαν από την Κοπεγχάγη με περισσότερα ερωτήματα παρά με απαντήσεις», όπως σχολιάζει το Politico για τις συνόδους κορυφής – την άτυπη της Τετάρτης και τη διευρυμένη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας την Πέμπτη – στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Ηταν σαφής ωστόσο η επίγνωση στις τάξεις της ΕΕ των κοινών απειλών ασφαλείας εν μέσω σταδιακής αποστασιοποίησης των ΗΠΑ και, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, «ευρεία η υποστήριξη σε εμβληματικά έργα πρώτης προτεραιότητας που θα ενισχύσουν την ασφάλεια της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού τείχους κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών (European Drone Wall) και του Παρατηρητηρίου Ανατολικής Πλευράς (Eastern Flank Watch)».

Τούτων λεχθέντων, διευκρινίσεις, λοιπές διαπραγματεύσεις και πιθανές αποφάσεις παραπέμπονται στη σύνοδο κορυφής στις 23 Οκτωβρίου, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει επισήμως τον οδικό χάρτη για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ έως το 2030.

Η πρόταση Ελλάδας και Πολωνίας

Με εμφανή τα κενά στην ευρωπαϊκή άμυνα, η Επιτροπή προτείνει ένα «τείχος» για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προς ενίσχυση της «Ανατολικής Πλευρικής Παρακολούθησης» για τον εντοπισμό υβριδικών απειλών και εισβολών σε ξηρά και θάλασσα, μια ασπίδα αεράμυνας (κοινή πρόταση Ελλάδας και Πολωνίας) και μια αμυντική διαστημική «ασπίδα». Χρειάζονται ομόφωνη έγκριση για τη χρηματοδότηση από την ΕΕ, με ακόμη αδιευκρίνιστα τα μέσα και το κόστος.

Ειδικά το περιώνυμο σχέδιο του «τείχους» κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ένα πολυεπίπεδο σύστημα ανίχνευσης και αναχαίτισης drones, επικεντρωμένο στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ και πιθανόν βασιζόμενο κυρίως στην ουκρανική τεχνογνωσία – αποκάλυψε μια τριμερή διχόνοια.

Τα κράτη «πρώτης γραμμής» της Βαλτικής και η Πολωνία το «αγκαλιάζουν», οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις (Γαλλία και Γερμανία) την απορρίπτουν ως περίπλοκο, κοστοβόρο και χρονοβόρο στην υλοποίησή του και οι νότιες χώρες, με κοινό μέτωπο Ιταλίας και Ελλάδας, διαμαρτυρήθηκαν ότι αγνοούνται στην προτεραιοποίηση της αμυντικής ενίσχυσης της Ευρώπης.

«Τα ευρωπαϊκά σχέδια για τη δημιουργία ενός λεγόμενου «τείχους κατά drone» αναμένεται να δημιουργήσουν ευκαιρίες τόσο για τις ευρωπαϊκές, όσο και για τις αμυντικές εταιρείες τρίτων χωρών», επισημαίνει σε σχετική ανάλυση η δεξαμενή σκέψης Stratfor.

«Είναι όμως επίσης πιθανό να αντιμετωπίσουν σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά το κόστος, την κλίμακα και τη διασύνδεση, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές αεροπορικές άμυνες να παραμείνουν εκτεθειμένες στις ρωσικές απειλές στο άμεσο μέλλον», «ευάλωτες σε αυξημένους κινδύνους ατυχημάτων, λανθασμένων υπολογισμών και κλιμάκωσης».

Σε αυτό το φόντο, ακανθώδες σημείο αναδεικνύεται η δικαιοδοσία της Επιτροπής σε θέματα άμυνας. Ενώ οι «27» χαιρέτισαν σε γενικές γραμμές τις εμβληματικές προτάσεις της, οι περισσότεροι επέμειναν στη διατήρηση του εθνικού ρόλου τους στη διαμόρφωσή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτάθηκε οι υπουργοί Αμυνας θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία στο Συμβούλιο της ΕΕ, διαδραματίζοντας αυξημένο ρόλο στις αποφάσεις για τη συλλογική ασφάλεια.