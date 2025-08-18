Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «μη βιώσιμη λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στη χώρα, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά του για τις πρόσφατες δηλώσεις της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με το ζήτημα. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι τοποθετήσεις αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούνται από τη Μόσχα σαφώς προκλητικές.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι «σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία υπάρχει μια γνήσια προσπάθεια για μια περιεκτική, δίκαιη και σταθερή επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των αιτιών της», συνεχίζουν να διατυπώνονται δηλώσεις από το Λονδίνο που όχι μόνο αντιτίθενται στις πρωτοβουλίες της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά, κατά την ίδια πηγή, «μοιάζουν να στοχεύουν στο να τις υπονομεύσουν».