Η κοινή στρατιωτική άσκηση «Zapad 2025», που θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου στη δυτική Ρωσία και τη Λευκορωσία, προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλεια στα γειτονικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία. Ωστόσο, η Γερμανία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ένδειξη για ρωσική επίθεση με πρόσχημα την άσκηση, αλλά παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Γερμανίας, στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ, τόνισε σε δηλώσεις του από το Βερολίνο πως δεν υπάρχουν σημάδια επίθεσης, αλλά το ΝΑΤΟ θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση. «Είμαστε σε εγρήγορση, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλο το ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία προειδοποιεί τη Λευκορωσία για πιθανές προκλήσεις, υπενθυμίζοντας πως η συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων στα σύνορά της το 2021-22 έγινε με το πρόσχημα της προηγούμενης άσκησης «Zapad 2021». Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις φήμες περί σχεδιασμένης επίθεσης σε γειτονικές χώρες.

Η φετινή «Zapad» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσομοιώσεις χρήσης πυρηνικών όπλων και ρωσικών υπερηχητικών πυραύλων «Oreshnik», σύμφωνα με τον λευκορωσικό υπουργό Άμυνας. Η Ρωσία αναμένεται να συμμετάσχει με περίπου 30.000 στρατιώτες, ενώ στη Λευκορωσία θα βρίσκονται 13.000 στρατιώτες.

Παράλληλα, η Γερμανία και 13 σύμμαχοί της διεξάγουν την άσκηση «Quadriga», με περισσότερους από 8.000 στρατιώτες, 30 αεροσκάφη και 40 πλοία στη Βαλτική, καθώς και 1.800 οχήματα. Η άσκηση αυτή περιλαμβάνει προσομοιώσεις επιχειρήσεων σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, με επίκεντρο τη Λιθουανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που γειτνιάζει με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Τέλος ο στρατηγός Μπρόιερ τόνισε πως η «Zapad 2025» αποτελεί ευκαιρία για τη Μόσχα να δημιουργήσει ανασφάλεια, ενώ η Γερμανία επιδιώκει την αποτροπή και την αποφυγή κλιμάκωσης, επιμένοντας ότι οι ασκήσεις τους είναι αποκλειστικά αμυντικές.