Διεθνή κατακραυγή πυροδότησε το ισραηλινό ρεσάλτο στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, με τις εικόνες ένοπλων στρατιωτών την ώρα που καταλαμβάνουν πλοία γεμάτα ακτιβιστές, βουλευτές και προσωπικότητες της κοινωνίας των πολιτών – ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ – να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Άν και η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι κανένα σκάφος δεν κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, πληροφορίες ανέφεραν πως το πλοίο «Mikeno» κατάφερε να προσεγγίσει παλαιστινιακά χωρικά ύδατα πριν χαθεί η επικοινωνία μαζί του.

Αργά χθες βράδυ υπήρξαν πληροφορίες ότι όλα τα πλοία παρεμποδίστηκαν εκτός του Marinette που συνέχιζε να πλέει προς τη Γάζα. Το περιστατικό επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση για τη νομιμότητα των ισραηλινών ενεργειών και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ενώ κυβερνήσεις και οργανώσεις σε όλον τον κόσμο καταδικάζουν την ισραηλινή επιχείρηση ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Χθες το απόγευμα 45 πολιτικά σκάφη απέπλευσαν από το Αρσούζ της Τουρκίας με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο, σε ένδειξη στήριξης προς τη Global Sumud Flotilla. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις των ακτιβιστών με πτήσεις τσάρτερ στις 6 και 7 Οκτωβρίου προς Μαδρίτη και Λονδίνο.

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα πολιτικών πλοίων που μετέφεραν βοήθεια και κατευθύνονταν προς τη Γάζα διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας, ανακοίνωσε χθες το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αμφισβήτησης της νομιμότητας της κράτησής τους.

Σύμφωνα με το κέντρο ελέγχου της αποστολής, 40 πλοιάρια εμποδίστηκαν από το Ισραήλ σε απόσταση μικρότερη των 70 μιλίων από τη Γάζα και οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ. Ήταν ωστόσο η πρώτη φορά από το 2009, όταν το Ισραήλ επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό στα ύδατα της Γάζας, που μια μη εξουσιοδοτημένη ανθρωπιστική αποστολή προσέγγισε πιο κοντά από 70 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Γάζας.

Ο βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό κάλεσε για εξηγήσεις την πρεσβευτή του Ισραήλ σε σχέση με τη σύλληψη επτά Βέλγων που επέβαιναν σε πλοία του στολίσκου. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι επίσης εννέα ιρλανδοί πολίτες, ανάμεσά τους ο γερουσιαστής του Σιν Φέιν Κρις Άντριους, τουλάχιστον δύο ιταλοί βουλευτές και η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν. Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν επίσης στη δράση. Η ιταλίδα πρωθυπουργός, αφού τόνισε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, αμφισβήτησε ότι «όλα αυτά έχουν κάποια χρησιμότητα για τον λαό της Παλαιστίνης».

Στην Ιταλία ανακοινώθηκαν απεργίες και πορείες αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους. Διαδηλώσεις αναφέρθηκαν επίσης στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα, στο Μπουένος Αϊρες και στο Βερολίνο, ενώ η ισπανική κυβέρνηση κάλεσε το Ισραήλ να προστατεύσει την ασφάλεια και τα δικαιώματα των ακτιβιστών.

Από το βράδυ της Τετάρτης βίντεο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών έδειχνε την Τούνμπεργκ στο κατάστρωμα, περικυκλωμένη από στρατιώτες, στο πλοίο «Alma» που ήταν επικεφαλής της νηοπομπής. Η νηοπομπή δημοσίευσε διάφορα βίντεο στο Telegram με μηνύματα από άτομα πάνω στα διαφορετικά πλοία, μερικά από τα οποία κρατούσαν τα διαβατήριά τους δηλώνοντας ότι είχαν απαχθεί και μεταφερθεί στο Ισραήλ παρά τη θέλησή τους κι επαναλαμβάνοντας ότι η αποστολή τους ήταν μια μη βίαιη ανθρωπιστική πρωτοβουλία.

Τα σκάφη είχαν εισέλθει σε μια περιοχή που περιγράφηκε ως «ζώνη υψηλού κινδύνου», στην οποία το ισραηλινό ναυτικό είχε σταματήσει και στο παρελθόν πλοία που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό ενώ προηγήθηκε προειδοποίηση στη νηοπομπή να μην τη διασχίσει.

Το ισραηλινό ρεσάλτο στη διεθνή νηοπομπή προς τη Γάζα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις παγκοσμίως. Η Ισπανία κατήγγειλε την επιχείρηση ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου, με την υπουργό Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ να ζητά διακοπή σχέσεων ΕΕ – Ισραήλ, ενώ η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» απευθύνοντας έκκληση να παραδοθεί η βοήθεια με ασφάλεια. Η Τουρκία χαρακτήρισε την ενέργεια «τρομοκρατική επίθεση», με τον πρόεδρο Ερντογάν να μιλάει για «βαρβαρότητα του Ισραήλ», και η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία κάλεσαν το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών τους, με τη Ρώμη να επιβεβαιώνει τη σύλληψη 22 Ιταλών. Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα απαίτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των ακτιβιστών, μεταξύ τους και του εγγονού του Νέλσον Μαντέλα, ενώ ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας από τη χώρα του.