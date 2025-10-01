Οταν το ραντεβού στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι ανάμεσα στην Αρσεναλ και τον Ολυμπιακό, το να πεις πως αναμένονται συγκινήσεις θεωρείται κάτι αυτονόητο. Πολύ απλά γιατί η διαδρομή των δύο ομάδων στον χρόνο και οι μεταξύ τους αναμετρήσεις αυτό «λένε».

Ο Ολυμπιακός, κατά έναν μαγικό τρόπο έχει την ικανότητα να βάζει δύσκολα στους Κανονιέρηδες. Δεν έχει παίξει λίγες φορές με την Αρσεναλ. Αλλά τις τρεις τελευταίες μάχες που δόθηκαν στο Λονδίνο, οι Ερυθρόλευκοι βγήκαν νικητές και με την ικανοποίηση πως στάθηκαν και με το παραπάνω καλά σε μια δύσκολη έδρα. Δεν είναι απλό να τα βγάζεις πέρα εκεί που γονατίζουν τόσοι και τόσοι. Γιατί η Αρσεναλ όταν επιτίθεται κατά κύματα, ξεχνά να βγάλει το πόδι από το γκάζι. Ειδικά η εφετινή έκδοση της ομάδας, που συγκαταλέγεται στα φαβορί να καταστήσει κορυφές τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη. Με τον Αρτέτα στον πάγκο η Αρσεναλ είδε να ανεβαίνει το πρεστίζ της, να μπαίνει σφήνα στο δίπολο Λίβερπουλ και Σίτι και να διαθέτει ποδοσφαιριστές παγκόσμιου βεληνεκούς. Ειδικά στην επιθετική γραμμή ισχύει το «ποιον να βάλεις μέσα και ποιον να αφήσεις εκτός ενδεκάδας».

Και ο Ολυμπιακός; Ισως να πρόκειται για το πρώτο αληθινά απαιτητικό τεστ του Μεντιλίμπαρ και των ποδοσφαιριστών του. Ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι τόσο εύκολο να κοντράρεις την Αρσεναλ. Απαιτούνται πλάνο και συγκέντρωση, πάθος και ψυχραιμία, δυνάμεις και οξυδέρκεια. Και να ανταπεξέλθουν οι μαχητές στον ρυθμό που επιβάλλουν οι αγγλικές ομάδες, έναν ρυθμό που συχνά πυκνά φέρνει ασφυκτική πίεση.

Ο Μεντιλίμπαρ δουλεύει καιρό την ομάδα. Τα αποτελέσματα είναι απτά και η βελτίωση ολοφάνερη. Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, ανταγωνίζεται τους καλύτερους, το θέλει ασφαλώς και γι’ αυτό μετέχει και μάλιστα απευθείας στο πάρτι του Τσάμπιονς Λιγκ. Ας μη γίνει η επιπόλαιη εκτίμηση πως πρόκειται για ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να υπολογίζεις σε κέρδος σύμφωνα με το πρόγραμμα. Λάθος προσέγγιση. Από όλα κάτι μπορείς να πάρεις αρκεί να το πιστέψεις και σε θέλει η βραδιά: να σου χαμογελάσει. Και ο Ολυμπιακός των υψηλών προσδοκιών και δυνατοτήτων, πάντα μπορεί να σε εκπλήξει ευχάριστα.