Ακούγοντας την ίδια ερώτηση με τρεις διαφορετικές διατυπώσεις στο ξεκίνημα της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, ο πάντα ευγενικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε να το… κόψει. Γιατί «οκ» προφανώς και η Αρσεναλ είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και απόψε ο Ολυμπιακός στο Emirates (22:00, Mega Channel) έχει να φέρει σε πέρας μια πραγματικά επικίνδυνη αποστολή για τη δεύτερη αγωνιστική της league phase του Champions League. Αλλά ως εκεί με τα πολλά λόγια γιατί «αν δεν είμαστε ψύχραιμοι τότε ίσως καλύτερα να μέναμε στον Πειραιά»… Ναι, κλασικός Μέντι.

Οπως την προηγούμενη φορά που βρέθηκε με τον Ολυμπιακό στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τον φίλο του Ουνάι Εμερι και την καταπληκτική Αστον Βίλα 2024, στους ημιτελικούς του Conference League. Ή όπως την αμέσως πιο προηγούμενη όταν σαν προπονητής της Σεβίλλης πήγε στο Ολντ Τράφορντ για να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2) στους προημιτελικούς του Europa League. Δεν είναι το ποδόσφαιρο… μουσείο να χαζεύεις τα εκθέματα. Είναι να ψάχνεις τον τρόπο για μικρά θαύματα. Και ο Βάσκος που πέρασε δεκαετίες σε πάγκους απέναντι σε Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης το συγκεκριμένο μάθημα το… διδάσκει.

Η ατάκα

«Δεν πρέπει να τρελαινόμαστε. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα στο παιχνίδι μας γιατί θα ήταν επικίνδυνο για εμάς. Θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε» ξεκαθάρισε και με τον τρόπο του έστειλε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις: «Χωρίς φόβο, με πάθος και υπομονή». Σαν τριλογία. Και από κοντά ο Ντανιέλ Ποντένσε που απόψε συμπληρώνει 40 ευρωπαϊκά ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού –σε τρεις διαφορετικές θητείες. Παραδόξως ο Πορτογάλος δεν έχει αντιμετωπίσει την Αρσεναλ με τους Πειραιώτες. Τα κατατόπια στο Emirates όμως τα ξέρει μια καλά, καθώς αγωνίστηκε χρόνια με τη Γουλβς στην Premier League. Νοέμβρη του 2020 μάλιστα είχε πετύχει το νικητήριο γκολ στη 2-1 επικράτηση των Λύκων μέσα στην έδρα των Gunners, σε μια από εκείνες τις στιγμές που δύσκολα ξεχνάς στην καριέρα σου.

Είτε με Αρσεναλ, είτε…

«Θα πρέπει να κάνουμε ένα έξυπνο παιχνίδι και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που θα μας παρουσιαστούν» ακούστηκε να λέει ο 30χρονος άσος όταν ρωτήθηκε για εκείνη τη νύχτα. Σε μια απόδειξη συγκέντρωσης σε αυτό που έρχεται. Χωρίς να θέλει να μιλήσει για το παρελθόν. Και όσο για τη νοοτροπία του; Χωράει όλη σε μια πρόταση. «Στόχος μας είναι πάντα να κερδίζουμε, είτε παίζουμε με την Αρσεναλ, είτε με τον Λεβαδειακό». «Θα είναι ένα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό παιχνίδι και με υψηλό ρυθμό. Υπάρχουν δύσκολα σημεία, ειδικά στις στατικές φάσεις. Θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς και για αυτούς. Νομίζω ότι έχουμε προετοιμαστεί για να τους αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε ένα καλό ματς εδώ» πρόσθεσε. Και τα υπόλοιπα στο χορτάρι.

Με 3+1

Εκεί όπου η απουσία του τραυματία Ροντινέι δημιουργεί ιδιαίτερη αναμονή στην επιλογή της 11άδας. Διότι έρχεται από τραυματισμό και ο Ζέλσον Μαρτίνς. Και είναι βασική ανάγκη ο έλεγχος του ρυθμού, όπερ σημαίνει ότι μοιάζει ταιριαστή η επιλογή ενός επιπλέον κεντρικού χαφ.

Θα μπορούσε λοιπόν η 4-3-3 διάταξη να φέρει στα μισά του γηπέδου Εσε, Ντάνι Γκαρθία και Σιπιόνι (ή Μουζακίτη) και να στείλει τον Τσικίνιο στο ένα άκρο της επίθεσης απέναντι στον Ντανιέλ Ποντένσε. Κάτι από τα περσινά του Μέντι στις επιλογές γύρω από τον Ελ Κααμπί. Αν μείνει ο Τσικίνιο στον άξονα; Τότε ανοίγει μια θέση στο αρχικό σχήμα για Ζέλσον Μαρτίνς ή Στρεφέτσα. Στο σχήμα που θα ξεκινά από τον Τζολάκη στον άσο. Και από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην ευθεία της άμυνας. Ακόμη όμως ο προπονητής δεν τα έχει πει ούτε στους ποδοσφαιριστές του. Το μεσημέρι θα τους μιλήσει.

Αρτέτα:Θα είναι δύσκολο

Και στην απέναντι πλευρά; Εκεί που ο Μικέλ Αρτέτα είπε χθες πως αν μπορούσε να διαλέξει και να πάρει έναν από τον Ολυμπιακό θα ήταν ο μέντοράς του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (σ.σ. ήταν προπονητής του σε ηλικία 14 ετών στην ακαδημία της Αθλέτικ Μπιλμπάο). «Περιμένουμε δύσκολο ματς. Εχουμε την ίδια φιλοδοξία, η οποία είναι να προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι και να προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο, κάτι που είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη διοργάνωση. Θέλουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Καταλαβαίνουμε όμως ότι δεν θα είναι εύκολο».

O διαιτητής

Ο Φρανσουά Λετεσιέ θα είναι απόψε ο διαιτητής στο Emirates. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν καλές αναμνήσεις από τον γάλλο ρέφερι, καθώς το 2018 είχε διευθύνει την εντός έδρας νίκη επί της Λουκέρνης με 4-0 για τον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ τον Απρίλιο του 2023 ήταν διαιτητής στη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-1. Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί, τέταρτος ο Ερίκ Βατεγιέ, όλοι τους Γάλλοι, ενώ στο VAR θα είναι ο Γερμανός Σέρεν Στορκς με βοηθό τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το αποψινό ματς: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.