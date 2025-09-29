Ο Κέβιν Χάσετ, επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου (NEC) του Ντόναλντ Τραμπ, αναδεικνύεται ως το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στη θέση του επικεφαλής της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve ή απλώς Fed). Αυτό είναι τουλάχιστον το σενάριο που προκρίνει η πλειοψηφία μεταξύ 44 πανεπιστημιακών οικονομολόγων των ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Διεθνών Αγορών Κλαρκ της σχολής διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Σικάγο για τους «Financial Times». Οπως προκύπτει από τη σχετική δημοσκόπηση, το 39% των ερωτηθέντων οικονομολόγων εκτιμούν ότι ο Χάσετ θα αποτελέσει την επιλογή του Λευκού Οίκου τον ερχόμενο Μάιο, όταν και λήγει η θητεία του Τζερόμ Πάουελ.

Ο Χάσετ, που θεωρείται άνθρωπος του Τραμπ καθώς έχει υπάρξει σύμβουλός του τόσο στην πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο και επικεφαλής του NEC από τις αρχές του 2025, είναι ένας συντηρητικός οικονομολόγος που προκρίνει την ανάπτυξη μέσω της προσφοράς με βασικά εργαλεία τις φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, την απορρύθμιση της αγοράς και τη θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση των επενδύσεων. Αν και είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, υποστηρίζει τη δασμολογική πολιτική του Τραμπ, τόσο ως μέσο πίεσης σε άλλες χώρες, όσο και ως μέσο άντλησης εσόδων. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αν αυτά εξυπηρετούν την επέκταση της οικονομίας μακροπρόθεσμα. Την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού (2020), ο Χάσετ είχε αναλάβει σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας και τον σχεδιασμό του «ανοίγματος» μετά τα lockdown. Πάντως, η έρευνα των «Financial Times» αναδεικνύει τον Κρίστοφερ Γουάλερ ως προτιμητέα επιλογή για τη θέση του επικεφαλής της Fed, συγκεντρώνοντας «σοβιετικό» ποσοστό 82% στην έρευνα. Ο Γουάλερ διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδιακής τράπεζας το 2020, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Αντικείμενο της μελέτης του Γουάλερ είναι η θεωρία της νομισματικής πολιτικής και θεωρείται υπέρμαχος των χαμηλών επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες για την πριμοδότηση της ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν υποστηρίζει τα χαμηλά επιτόκια πάσει θυσία, καθώς το 2022 υποστήριξε σθεναρά την αύξηση των επιτοκίων για να περιοριστεί ο πληθωρισμός. Επιπλέον, ο Γουάλερ φέρεται να μην ενστερνίζεται την ιδέα για την έκδοση ψηφιακού δολαρίου, όμως έχει θετική άποψη για τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins) υπό την προϋπόθεση διαφύλαξης της ασφάλειας των συναλλαγών.

Οι υποψήφιοι

Παρά την ισχυρή προτίμησή τους για τον Γουάλερ, ωστόσο, οι οικονομολόγοι θεωρούν λιγότερο πιθανό τον διορισμό του στην ηγεσία της Fed, καθώς συγκεντρώνει περίπου το 50% των ψήφων στα σχετικά «πονταρίσματα» – αν και οι στοιχηματικές τον «δίνουν» ως πρώτο φαβορί. Αντίστοιχες πιθανότητες με τον Γουάλερ δίνουν οι οικονομολόγοι στον Στίβεν Μίραν, μέλος του Δ.Σ. της Fed, που μειοψήφησε στην πρόσφατη συνεδρίαση που αποφάσισε τη μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης. Ο Μίραν ήταν το μόνο μέλος του συμβουλίου που πρόκρινε τη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, εκφράζοντας πιο «πιστά» τη γραμμή Τραμπ, που ζητά ταχεία μείωση των επιτοκίων. Ως «αουτσάιντερ» εκτιμάται ο Κέβιν Γουάρς, που υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Fed από το 2006 έως το 2011 και τον οποίο ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εκτιμά πολύ.