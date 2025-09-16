Την είσοδό του στη διοίκηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) πραγματοποίησε επίσημα ο στενός σύμβουλος του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μιράν, ενόψει μιας ιδιαίτερα κρίσιμης συνεδρίασης για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής και τη διαμόρφωση των επιτοκίων. Η ορκωμοσία του Μιράν ανακοινώθηκε μέσω επίσημου δελτίου Τύπου της Fed, λίγες μόλις ώρες μετά την επικύρωση του διορισμού του από τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κεντρικής τράπεζας, συνεδρίαση της Fed για θέματα νομισματικής πολιτικής ξεκίνησε αμέσως μετά την ορκωμοσία του νέου διοικητή. Η συνεδρίαση αυτή, η οποία πραγματοποιείται κάθε έξι εβδομάδες, θα διαρκέσει δύο ημέρες.

Αναμενόμενη μείωση επιτοκίων και αντιδράσεις

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ενδεχόμενη μείωση των βασικών επιτοκίων, η οποία ενδέχεται να είναι η πρώτη για το έτος 2025.

Η τοποθέτηση του Στίβεν Μιράν συναντά την έντονη αντίδραση των Δημοκρατικών, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed. Όπως σχολιάζουν, φοβούνται ότι ο νέος διοικητής ενδέχεται να λειτουργήσει με γνώμονα τις «επιθυμίες του προέδρου Τραμπ», γεγονός που θα υπονόμευε τη θεσμική προστασία της τράπεζας από πολιτικές παρεμβάσεις.

Κατά την ακρόασή του ενώπιον των γερουσιαστών στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Μιράν είχε δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από την προεδρία της «Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων» του Λευκού Οίκου, αλλά απλώς να λάβει άδεια άνευ αποδοχών. Ο ίδιος επικαλέστηκε σχετική νομική γνωμοδότηση, υπογραμμίζοντας πως η διάρκεια της θητείας του στη Fed είναι περιορισμένη, καθώς εκπνέει προσωρινά στις 31 Ιανουαρίου του 2026.

Θεσμικές ισορροπίες και διαρκείς ανακατατάξεις

Η τοποθέτηση του Μιράν καλύπτει το κενό που άφησε η αιφνιδιαστική παραίτηση της διοικήτριας Αντριάνα Κούγκλερ στις αρχές Αυγούστου. Στη σύνθετη αυτή θητεία, ο Μιράν θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τη διοικήτρια Λίζα Κουκ, την απομάκρυνση της οποίας έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρήσει ο πρόεδρος Τραμπ.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Fed είναι πολυσύνθετη: για την διαμόρφωση των επιτοκίων ψηφίζουν δώδεκα άτομα – τα μέλη του συμβουλίου των διοικητών (έξι διοικητές συν τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ), ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, καθώς και τέσσερις πρόεδροι περιφερειακών Fed. Έτσι, κάθε νέα σύνθεση διαμορφώνει νέες ισορροπίες και προοπτικές για την περαιτέρω οικονομική πολιτική των ΗΠΑ.