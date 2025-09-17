Η Fed ανακοίνωσε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μείωση από τη Fed είναι μια απάντηση στην αδυναμία της αγοράς εργασίας, που δημιουργεί θέσεις με πολύ πιο αργό ρυθμό από ό,τι πίστευαν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όταν συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον Ιούλιο, όπως αναφέρει το BBC.

Η ανεργία αυξήθηκε στο 4,3% τον περασμένο μήνα, ενώ οι ΗΠΑ πρόσθεσαν κατά μέσο όρο περίπου 29.000 θέσεις εργασίας τους τελευταίους τρεις μήνες.

Η μείωση από τη Fed μπορεί να υποδηλώνει νέες ανησυχίες για την αγορά εργασίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η οικονομία βρίσκεται σε πτώση.

Νέα στοιχεία αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις ήταν καλύτερες από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, ενώ η βιομηχανική παραγωγή ανέκαμψε επίσης μετά από μια μείωση τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: BBC