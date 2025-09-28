Την ώρα που στο υπουργείο Οικονομικών έχουν αρχίσει να συντάσσουν το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει τα μέτρα του πακέτου της ΔΕΘ με τις μειώσεις φόρων και τις ενισχύσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026, η κυβέρνηση σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις βάζοντας στο κάδρο νέες παρεμβάσεις οι οποίες εξετάζεται να ξεδιπλωθούν σε δυο φάσεις. Η πρώτη, τον Δεκέμβριο, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, και η δεύτερη τον Απρίλιο του 2026, όταν η Eurostat θα έχει πιστοποιήσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 και θα έχει ξεκαθαρίσει το μέγεθος του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.

Στόχος είναι να διοχετευθεί η υπεραπόδοση της οικονομίας σε μέτρα στήριξης και ανάπτυξης χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που έγινε φέτος, όταν επιβεβαιώθηκε η υπεραπόδοση του 2024 και εξαγγέλθηκαν τον Απρίλιο μέτρα 1,1 δισ. ευρώ για το επίδομα 250 ευρώ των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενός ενοικίου, που θα καταβληθούν στα τέλη Νοεμβρίου, και την αύξηση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.

Ηδη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει ανοίξει παράθυρο για ένα ακόμα πακέτο στήριξης το 2026 λέγοντας ότι «κάθε χρόνο εξαντλούμε τα περιθώρια του προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Οσο καλύτερα πάμε από πλευράς ανάπτυξης και μείωσης της φοροδιαφυγής τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα πακέτα στήριξης της κοινωνίας. Και το 2026 θα ακολουθήσει ένα ακόμα πακέτο στήριξης».

Νέο πρόγραμμα για τη στέγη

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτο πλάνο μπαίνουν παρεμβάσεις για το στεγαστικό, οι οποίες απουσίαζαν σε μεγάλο βαθμό από το «καλάθι» της ΔΕΘ. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση αναμένεται να εξαγγείλει ένα νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, που θα συνδυάζει την επιδότηση της ανακαίνισης και της ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών ακινήτων. Οι πόροι του προγράμματος θα προέλθουν από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μόλις το οικονομικό επιτελείο εξασφαλίσει την έγκριση της Κομισιόν.

Μέτρα που έμειναν εκτός ΔΕΘ

Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να επαναφέρει στο τραπέζι παρεμβάσεις οι οποίες δεν χώρεσαν στο «καλάθι» της Θεσσαλονίκης λόγω περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Το άνοιγμα της βεντάλιας των δικαιούχων της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αντί για το 2027 η κυβέρνηση εξετάζει το σενάριο να προχωρήσει εντός του 2026 στη μείωση των ασφαλιστών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο η μείωση να είναι μεγαλύτερη, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική περιορισμού του μη μισθολογικού κόστους και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ηδη από το 2019 μέχρι σήμερα οι εισφορές έχουν μειωθεί αθροιστικά κατά 5,4 μονάδες, ενώ με μια νέα μείωση 0,5% η συνολική μείωση θα φτάσει στο 5,9%. Το ποσοστό εισφορών θα διαμορφωθεί στο 35,66%, δηλαδή πολύ κοντά στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αλλαγές στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Εξτρα κίνητρα για αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Υπεραπόδοση

Η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου δείχνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, λόγω της υπέρβασης που καταγράφεται στα φορολογικά έσοδα, θα ξεπεράσει τον αναθεωρημένο στόχο 3,2% του ΑΕΠ και παρά τη λήψη πρόσθετων μέτρων από τον περασμένο Απρίλιο (επιστροφή ενοικίου, 250 ευρώ σε συνταξιούχους και ΠΔΕ).

Μάλιστα, η Εθνική Τράπεζα εκτιμά ότι φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει στο 3,5%- 4% του ΑΕΠ. Εφόσον η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιωθεί, αναμένεται να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για παροχές το 2026.