Οι δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty, ενώ στη συνέχεια η ΑΑΔΕ ελέγχει τις συναλλαγές βάσει των στοιχείων που αποστέλλονται από τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ μεταξύ στενών συγγενών (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) είναι αφορολόγητες, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά στην Εφορία.

Ωστόσο, η φορολογική παγίδα παραμονεύει: η Εφορία μπορεί να θεωρήσει κάθε μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή λογαριασμό τρίτου ως γονική παροχή ή δωρεά, αν δεν υπάρχει σαφής αιτιολογία και δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Το αποτέλεσμα; Φόροι και πρόστιμα, ακόμα και για αθώες κινήσεις.

Πού την «πατάνε» οι φορολογούμενοι:

Μεταφορές από κοινό λογαριασμό , όταν το πρόσωπο που έλαβε τα χρήματα δεν έχει συνεισφέρει .

Αλυσιδωτές μεταφορές : π.χ. ένα παιδί δίνει χρήματα στον γονέα και αυτός τα μεταφέρει στο άλλο παιδί.

Πληρωμές μέσω IRIS μεταξύ φίλων χωρίς αιτιολογία ή αποδείξεις.

Τι ισχύει για μεταφορές μέσω IRIS

Η πλατφόρμα IRIS χρησιμοποιείται ήδη από 3,8 εκατομμύρια πολίτες, με συναλλαγές που ξεπέρασαν τα 6,1 δισ. ευρώ το 2024. Όμως, οι συχνές ή υψηλές μεταφορές χρημάτων μπορεί να εγείρουν ερωτήματα από την Εφορία. Προσοχή χρείαζεται σε τρείς παραμέτρους:

Στην αιτιολογία της μεταφοράς να αναγράφεται « φαγητό », « καφές », « δώρο » κ.λπ.

Να φυλάσσεται η απόδειξη πληρωμής.

Αν οι μεταφορές είναι συχνές και ξεπερνούν τα 300€–400€, μπορεί να θεωρηθούν εισόδημα και να φορολογηθούν.

Προσοχή: Αν η συναλλαγή δεν επιβεβαιωθεί από την τράπεζα και δεν προσκομιστούν δικαιολογητικά, η Εφορία επιβάλει φόρο από το πρώτο ευρώ. Οι συντελεστές φόρου είναι:

10%, 20% ή 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

Φορολογούνται τα δώρα γάμου;

Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου 4839/2021, τα δώρα γάμου φορολογούνται.

Για την αποφυγή φορολογικής επιβάρυνσης, προτείνεται: