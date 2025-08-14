Από τις πρώτες πρωινές ώρες, μέλη του ΠΑΜΕ σε συνεργασία με ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πύλη 12 του λιμανιού του Πειραιά. Στόχος της συγκέντρωσης ήταν η παρεμπόδιση της αποβίβασης επιβατών από κρουαζιερόπλοιο που, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε τουρίστες από το Ισραήλ.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, παρατάσσοντας κλούβες των ΜΑΤ μπροστά στην πύλη, προκειμένου να διασφαλίσουν τον έλεγχο της κατάστασης. Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων, καθώς λόγω της συγκέντρωσης προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή.

Αντιδράσεις για τον ελλιμενισμό ισραηλινών τουριστικών αποστολών

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά διαμαρτυριών που συνδιοργανώνουν εργατικά συνδικάτα και κοινωνικοί φορείς, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία ισραηλινών τουριστικών αποστολών στην Ελλάδα. Αφορμή για τις δράσεις αυτές αποτέλεσαν οι εξελίξεις στη Γάζα και οι σχετικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, με φορείς να απαιτούν την ενίσχυση της διεθνούς αλληλεγγύης.